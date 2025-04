Nach Zölibat: Hanka Rackwitz feiert Liebes- und Sex-Comeback

Eigentlich hatte Hanka Rackwitz (55) dem Sex und der Liebe abgeschworen. Im vergangenen Jahr outete sich die Dschungelcamp-Bekanntheit als asexuell und berichtete, dass sie seit 2015 abstinent lebt. Doch nun hat ihr Leben doch noch einmal eine überraschende Wendung genommen. Im RTL-Interview stellt die Immobilienmaklerin ihren neuen Partner, den 54-jährigen Pierre, vor. "Er ist mein Seelenverwandter", schwärmt sie und plaudert weitere intime Details aus: "Knick Knack machen wir nicht mehr so viel, aber wir machen es."

Tatsächlich ist der Mann in Hankas Leben für sie kein Unbekannter. Die beiden waren in der Vergangenheit bereits ein Paar und ganze zehn Jahre zusammen. Die Beziehung scheiterte jedoch, weil Hanka zu dominant und Pierre zu passiv war, wie die 55-Jährige erklärt. Pierre fügt hinzu, dass auch Hankas Angst- und Zwangsstörungen ein großer Faktor für das Liebeszerwürfnis waren. Die mentalen Herausforderungen der Reality-TV-Bekanntheit hätten sich auch auf ihr Liebesleben ausgewirkt. "Zum Schluss hatte ich beim Sex Gummihandschuhe an", erinnert sich Hanka an diesen Ausnahmezustand ihres Lebens.

Daran, dass die beiden wieder zusammengefunden haben, ist das Dschungelcamp nicht ganz unbeteiligt. In der Legenden-Staffel im vergangenen Jahr berichtete Hanka ganz offen von ihrem Zölibat. Nach dem Format habe sich Pierre bei ihr gemeldet. "Vielleicht war es sein Jagdinstinkt, weil ich erzählt habe, ich will keinen Sex mehr", berichtet Hanka scherzend. Und auch Pierre gesteht: "Hanka war die große Liebe. Und die Chance, sie wiederzubekommen, hat mich getriggert." Da die 55-Jährige ihre Zwänge inzwischen im Griff hat und ohne Angst leben kann, fällt es ihr nun leichter, sich auf Pierre einzulassen. "Wir beide schaffen das", betont sie überglücklich.

Hanka Rackwitz, TV-Maklerin

Hanka Rackwitz beim Abflug ins Dschungelcamp 2017 in Frankfurt am Main

