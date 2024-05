Ex-TV-Maklerin Hanka Rackwitz arbeitet heute als Küchenhilfe

Hanka Rackwitz (55) bereitet die Jobsuche Kopfzerbrechen. Die einstige "Mieten, kaufen, wohnen"-Maklerin hatte sich nach ihrer Dschungelcamp-Teilnahme 2017 weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Danach versuchte sie, sich ein Leben abseits des TV-Business aufzubauen. Damit hatte sie allerdings keinen Erfolg. "Ich habe es nicht geschafft, irgendwo einen Job zu kriegen... Doch, aber ich fliege wahnsinnig schnell wieder raus. Das Schlimmste war ein Tag", verrät sie im Interview mit RTL. Aktuell arbeitet sie als Küchenhilfe in einem Hotel.

Doch die gebürtige Dresdnerin steht vor einem Neuanfang. Sie befindet sich derzeit in Südafrika, wo sie für "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" dreht. In den vergangenen Jahren hat sie keine leichte Zeit durchgemacht und ziemlich zurückgezogen gelebt: "Also ich sitze seit ungefähr sechs Jahren auf der Couch mit meiner Katze, schminke mich nicht, ziehe mir hässliche Klamotten an, weil ich auch gar kein Geld hatte. Also ich habe mich schon sehr, sehr isoliert."

Vor ihrer TV-Karriere studierte Hanka Germanistik und Kunst auf Lehramt – ein Referendariat absolvierte sie jedoch nie. Im Jahr 2000 wurde die 55-Jährige als Kandidatin der zweiten Big Brother-Staffel bekannt. Danach folgten diverse Fernsehauftritte, darunter Das perfekte Promi-Dinner, Promi Shopping Queen und Grill den Henssler. Bei "Mieten, kaufen, wohnen" war sie von 2009 bis 2016 zu sehen.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Hanka Rackwitz, Teilnehmerin von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

Anzeige Anzeige

ActionPress Hanka Rackwitz vor dem Abflug ins Dschungelcamp 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass sich Hankas Jobsituation nach dem Dschungel bessert? Ja, mit Sicherheit! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de