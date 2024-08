Schwanger mit 14: So traumatisch war es für Oprah Winfrey

Im Alter von 14 Jahren war Oprah Winfrey (70) ungewollt schwanger geworden. In ihrer Sendung "Life Class" sprach die Moderatorin offen über dieses dunkle Kapitel aus ihrem Leben. So erklärte Oprah, dass sie die Schwangerschaft erst lange Zeit geheim hielt. Dies habe sie noch Jahre später extrem negativ beeinflusst. "Dieses Geheimnis zu verbergen und diese Scham mit sich herumzutragen, hat mich in so vielerlei Hinsicht blockiert [...]", erinnerte sich der TV-Star. Für die US-Amerikanerin sei diese Erfahrung "die emotionalste, verwirrendste und traumatischste [Zeit]" ihres Lebens gewesen.

Kurz nach der Geburt starb ihr Baby, ein kleiner Junge, jedoch. Weitere Kinder bekam die Talkshowmasterin nie. Diese Entscheidung bereut Oprah bis heute nicht. "[Während meiner Show] wurde [mir] klar: 'Wow, ich spreche mit einer Menge verkorkster Menschen, und sie sind verkorkst, weil sie Mütter und Väter hatten, die sich nicht bewusst waren, wie ernst diese Aufgabe ist'", erklärte sie in einem Interview mit People. "Ich bin nicht in der Lage, mich so abzugrenzen, wie ich es bei anderen Frauen sehe. Deshalb habe ich in all den Jahren die größte Hochachtung vor Frauen gehabt, die sich dafür entschieden haben, zu Hause bei ihren Kindern zu sein, denn ich weiß nicht, wie man das den ganzen Tag lang schafft. Niemand zollt Frauen die Anerkennung, die sie verdienen", fuhr der TV-Star fort.

Auch das Thema Ehe war für Oprah scheinbar nie ein Thema – obwohl sie bereits seit 1986 mit Stedman Graham (73) zusammen ist. Im People-Interview erklärte das TV-Gesicht, dass sie glaube, dass die Beziehung bei einer Eheschließung bereits in die Brüche gegangen wäre. "Keine Frage – wir wären nicht verheiratet geblieben, weil das für ihn so viel bedeutet hätte, und ich hätte meine eigenen Vorstellungen davon gehabt", war sich Oprah sicher.

