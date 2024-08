Cathy Lugner äußert sich zu Ex-Mann Richard Lugners Tod

Vor wenigen Stunden wurden traurige Nachrichten bekannt: Richard Lugner (91) ist verstorben. Der Bau-Mogul wurde 91 Jahre alt. Nun meldet sich seine Ex-Frau Cathy Lugner (34) dazu. "Ruhe in Frieden, Richard Lugner", schreibt die TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story und teilt dazu ein Schwarz-Weiß-Foto von sich und dem Österreicher. Der Tod ihres Ex-Mannes geht ihr offenbar sehr nahe. Abschließend betont sie: "Ich werde dir immer dankbar sein, für alles, was du mich gelehrt."

Der Österreicher hatte bereits in den vergangenen Monaten immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen gehabt und war im Juli am Herzen operiert worden. Eigentlich schien es ihm danach wieder besser zu gehen, doch wie die österreichische Zeitung Krone berichtete, sei er am heutigen Montag verstorben. Es habe am frühen Morgen einen Notarzteinsatz bei ihm zu Hause gegeben, bei dem Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt worden seien – jedoch vergebens.

Cathy hatte 2014 dem 57 Jahre älteren Unternehmer das Jawort gegeben. Ihre Ehe hielt jedoch nur zwei Jahre – im November 2016 ließen sich die beiden wieder scheiden. Einen der Gründe für das Ehe-Aus verriet das ehemalige Model vergangenes Jahr im Promiflash-Interview. "Klar war er spendabel. Ich will das auch gar nicht kleinreden, um Gottes Willen. Aber ich persönlich konnte mich an seiner Seite nicht weiterentwickeln." Die zwei waren damals nicht im freundschaftlichen auseinandergegangen. Wie Richard damals gegenüber der Münchner Abendzeitung betonte, seien sie nicht mehr befreundet – es sei "alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann."

Getty Images Richard Lugner, Österreichischer Unternehmer

Getty Images Cathy und Richard Lugner, 2014

