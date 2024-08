Eine Woche nach Geburt: Sarah Harrison zeigt After-Baby-Body

Vor etwa einer Woche ist Sarah Harrison (33) zum dritten Mal Mama geworden. In den vergangenen neun Monaten hat die Influencerin jeden Meilenstein ihrer Schwangerschaft für ihre Fans festgehalten und auf ihrem Instagram-Account geteilt. Auch nach der Geburt gibt sie ihren Supportern weitere Einblicke: In ihrem aktuellen Video zeigt sich die Frau von Dominic Harrison (33) in einem Mieder, das sie vorsichtig abnimmt. Stolz dreht und wendet sie sich, zeigt dabei auch das Pflaster über ihrem Kaiserschnitt. "Ich bin einfach nur stolz und so dankbar", schreibt sie über ihren Körper und fügt hinzu: "Ich gebe mir nun viel Zeit für meine Regeneration und achte auf meine Ernährung, um meinen Körper in dieser Zeit zu unterstützen. Ich fühle mich wohler und stärker nach dieser Geburt. [...] Jeder Körper ist anders und jede Rückbildung ist anders."

Im Video erklärt Sarah außerdem, dass sie das Mieder bereits seit dem dritten Tag nach ihrer Geburt trägt und natürlich alles mit ihrem Arzt abgesprochen ist. Es helfe ihr und gebe ihr Stabilität. Ansonsten würde es ihr ganz gut gehen. Nur einige Berührungsschmerzen und "hin und wieder ein unangenehmes Ziehen" würde sie noch spüren. Auch die Pfunde würden ihr von den Hüften purzeln: Seit der Geburt hat sie schon sechs Kilo verloren. Das kommt allerdings nicht von ungefähr, wie auch ihre Fans in den Kommentaren immer wieder bemerken. "Mega, wie dein Body schon wieder aussieht, man kann dich nur beglückwünschen für deine Disziplin", schreibt einer und spielt damit auf Sarahs Work-out-Regime an, das sie bis kurz vor der Geburt durchgezogen hatte.

Nachdem die kleine Alea endlich auf der Welt war, mussten der Sprössling und seine Mama noch einige Tage in der Klinik verweilen. Als sie endlich nach Hause durften, erwartete Sarah eine ganz besondere Überraschung: Neben unzähligen Ballons und Blumen wurde die dreifache Mama von ihren Eltern in Empfang genommen! Das war für Sarah besonders emotional, denn der Social-Media-Star lebt mit seiner Familie in Dubai, während die Eltern noch in Deutschland verweilen.

