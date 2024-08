Klinik verlassen: So wird Sarah Harrison zu Hause überrascht

Sarah Harrison (33) durfte nach der Geburt ihres dritten Kindes endlich nach Hause. Gemeinsam mit ihrem Baby und ihrem Mann Dominic Harrison (33) im trauten Heim angekommen, wurde die Influencerin direkt zu Tränen gerührt. Den Grund dafür hat sie auf einem Instagram-Video für ihre Community festgehalten. Sarah erwartete nämlich in ihrem Haus in Dubai ein Meer aus Blumen und unzähligen Luftballons. An der Seite des Arrangements ist aus rosafarbenen Luftballons "Alea", der Name ihrer dritten Tochter, geschrieben. "Heute haben wir das Krankenhaus verlassen und schaut mal, was mich zu Hause erwartet hat", freut sich Sarah.

Allerdings war das nicht die einzige Überraschung für Sarah! Auch ihre Eltern, die immer noch in Deutschland leben, aber offenbar gerade zu Besuch sind, haben ihrer Tochter ein kleines Willkommensgeschenk besorgt. "Mama und Papa haben es geschafft, einen Kuchen in Dubai zu bestellen", berichtet die dreifache Mutter in ihrer Story – und zwar einen Käsekuchen, der direkt gekostet wurde. Die wohl größte Freude dürfte Sarah aber wohl das Wiedersehen ihrer zwei Mädels Mia Rose (6) und Kyla (4) bereitet haben.

Sarah hat ihrer Community bereits ein Gesundheitsupdate gegeben, indem sie versichert, es gehe ihr und der Kleinen sehr gut. Nur eine Sache machte der Neumama wirklich zu schaffen: "Mit den Schmerzen geht es total. Ich habe noch so leichte Krämpfe, [...] leichte Nachwehen und Blähungen." Die Blähungen seien sehr unangenehm und teilweise auch richtig schmerzhaft, wie die 33-Jährige in ihrer Instagram-Story beschrieb: "Das fühlt sich an, als wäre da noch so ein Baby drin."

Mia Harrison, Kyla Harrison und Sarah Harrison im August 2024

Sarah und Dominic Harrison mit Tochter Alea, 2024

