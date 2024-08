Modelikone Peggy Moffitt im Alter von 87 Jahren gestorben

Traurige Neuigkeiten aus den USA: Das Supermodel Peggy Moffitt ist gestorben. Dies bestätigt ihr Sohn Christopher Claxton gegenüber WWD – sie wurde 87 Jahre alt. Weitere Informationen zu ihrem Tod sind bislang nicht bekannt. Laut Medienberichten soll sie lange krank gewesen sein. Peggy hatte sich in den 1960er-Jahren einen großen Namen in der Modewelt gemacht und galt als eine Ikone ihrer Zeit. Bekannt war sie vor allem für ihren asymmetrischen Fünf-Punkt-Haarschnitt und ihr markantes Make-up. Ihre auffällige Erscheinung und ihr Stilbewusstsein waren wegweisend für die Modewelt der 60er.

Peggy wuchs in Los Angeles als Tochter eines Drehbuchautors auf. Schon in jungen Jahren übernahm sie kleinere Statistenrolle in Filmen wie "Man ist niemals zu jung" oder "Meet me in Las Vegas". In den 1950er Jahren lernte sie William Claxton kennen und lieben. Im Alter von 18 Jahren gab sie dem Fotografen das Jawort. Sie bekamen einen Sohn, Christopher, und blieben zusammen, bis William 2008 starb. Durch die Arbeit ihres Mannes gelang Peggy in die Modebranche und kam in Kontakt mit dem Designer Rudi Gernreich, der unter anderem mit dem oben-ohne-Monokini für Furore sorgte. Sie, Rudi und William arbeiteten eng zusammen. "Wir haben uns gegenseitig besser gemacht. Wir waren der Katalysator des anderen. Es hat Spaß gemacht, es war belebend, es war eine echte Zusammenarbeit", schrieb Peggy über den Modeschöpfer in dem Buch "The Rudi Gernreich Book". Sie galt als seine Muse.

Die Fotos des oben-ohne-Monokinis, die 1964 erstmals erschienen waren, kamen Peggy und Rudi in die Schlagzeilen. Viele Magazine hatten sich geweigert, die Bilder, auf denen sich das Supermodel die Brüste hielt, rauszubringen. Die Öffentlichkeit war größtenteils empört über die Aufnahmen und das freizügige Design. Doch die Kampagne wurde später zu einem Sinnbild des Extremismus der Zeit, wie Peggy selbst 1991 im New York Magazine erklärte. "Es war eine politische Aussage. Es war nicht dafür gedacht, in der Öffentlichkeit getragen zu werden."

Getty Images Model Peggy Moffitt, Oktober 1965

Getty Images Peggy Moffitt im März 2010

