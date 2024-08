Das treibt Winfried Glatzeder ins Allstars-Dschungelcamp

In wenigen Tagen startet endlich das Allstars-Dschungelcamp in Südafrika mit Promis, die sich schon einmal im Dschungel Australiens beweisen mussten. Auch Winfried Glatzeder (79) sorgte bereits vor zehn Jahren mit seinen Wutausbrüchen für Aufsehen bei den Zuschauern. Gegenüber Bild verrät der Schauspieler nun den Grund für seine erneute Teilnahme an der TV-Show: "Ich möchte mich selbst mehr kennenlernen, bevor es zu Ende geht. Mal sehen, ob ich das nervlich noch durchstehe. Ich bin ja mittlerweile jähzornig geworden." Ob Winfried erst jetzt jähzornig geworden ist oder es schon immer war, bleibt fraglich. Immerhin wurde der "Till Eulenspiegel"-Darsteller bei seiner letzten Dschungelcamp-Teilnahme nicht grundlos "Wutfried" genannt.

Damals war Winfried schon stolze 69 Jahre alt – die zehn Jahre Altersunterschied machen sich bei ihm nun auch körperlich bemerkbar. "Zehn Jahre älter und entsprechend mehr Ersatzteile im Körper. Wenn sie mich eines Tages verbrennen, bin ich wohl Sondermüll", scherzt er. Winfried musste sich bereits wegen einer Knie-OP unters Messer legen, sich Hörgeräte anfertigen lassen und auch Plastik in den Körper einsetzen lassen. "Und seit einer Leistenhernie habe ich zwei Plastiknetze im Bauch, damit die Gedärme nicht heraushängen", erklärt er dem Newsportal.

Winfried muss sich im Kampf um die Krone gegen starke Mitstreiter durchsetzen können. Zu ihm gesellen sich nämlich sieben weitere Frauen: Giulia Siegel (49), Sarah Knappik (37), Georgina Fleur (34), Kader Loth (51), Hanka Rackwitz (55), Elena Miras (32) und Daniela Büchner (46). Natürlich bleibt Winfried nicht der Hahn im Korb. Zu der Truppe kommen noch diese männlichen Promis dazu: Mola Adebisi (51), Thorsten Legat (55), David Ortega (38), Eric Stehfest (35) und Luigi Birofio (25).

Anzeige Anzeige

Getty Images Winfried Glatzeder, Schauspieler

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Der "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"-Cast

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Winfried wird die Krone nach Hause holen? Ja, er ist mein Favorit. Nee, ich habe jemand anderen im Kopf. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de