Im Bikini: Olympia-Star Keely Hodgkinson zeigt ihre Muckis

Die britische Leichtathletin Keely Hodgkinson (22) zeigt sich von ihrer sportlichen Seite – und das nicht nur auf der Laufbahn! Die Goldmedaillengewinnerin wurde Anfang der Woche zusammen mit ihrer Familie in Marbella bei einem Strandurlaub gesichtet – wo sie ihren durchtrainierten Körper in einem knappen Bikini zur Schau stellte. Auf den Urlaubsschnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, ist sie im sexy rot-schwarz-gelben Bikini zu sehen, der ihren knackigen Körper umschmeichelt. Ihren blonden Schopf schützte sie mithilfe eines schwarzen Huts der Marke Jacquemus vor der Sonne und trug die Haare zum Planschen im Meer zu einem Dutt hochgebunden. Mit Sonnenbrille und einem strahlenden Lächeln auf den Lippen sah man sie auf einer Luftmatratze treibend im Meer entspannen. Die Athletin schien die wohlverdiente Auszeit sichtlich zu genießen.

Während die Spiele am Sonntagabend mit einer hochkarätigen Abschlusszeremonie zu Ende gingen, hatte die Britin die französische Hauptstadt wahrscheinlich bereits verlassen und den olympischen Gummiboden gegen Sand unter den Füßen getauscht. Die Sportlerin erzählte dazu Hypebae gegenüber erst kürzlich, dass sie dem Mantra "gut aussehen, sich gut fühlen" folge, um sich bei Wettkämpfen einen Vorteil zu verschaffen – eine Taktik, die für sie auch im Urlaub in Marbella wunderbar aufzugehen scheint. Aber auch ihr Halbbruder Sam machte am Strand keine schlechte Figur. Eins der Fotos zeigt, wie sich die Geschwister gemeinsam in die Wellen stürzten. Anhand dessen lässt sich sagen: Der athletische Körperbau scheint in der Familie zu liegen.

Keely gewann vergangenen Dienstag das 800-Meter-Finale der Frauen und holte damit das erste olympische Gold ihrer Karriere. Sie hatte schon 2021 bei den Sommerspielen in Tokio die Silbermedaille gewonnen und damit den vor 20 Jahren von Kelly Holmes (54) aufgestellten britischen Rekord gebrochen. Mit ihrer Siegerzeit von 1:56,71 war sie zudem fast eine ganze Sekunde schneller als die Silbermedaillengewinnerin Tsige Duguma aus Äthiopien. Dabei hatte die Leichtathletin fest im Blick, olympisches Gold zu holen – nicht zuletzt, um sich von dem Preisgeld einen beigen Porsche zu gönnen. Doch auch eine Auszeit mit ihrer Familie an der Costa del Sol nach dem Turnier soll für sie die "oberste Priorität" gewesen sein.

Getty Images Dr. Dre und Snoop Dogg bei der Abschlusszeremonie zu den Olympischen Spielen in Paris 2024

Instagram / keely.hodgkinson Keely Hodgkinson, 2023

