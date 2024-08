Anouschka Renzi wäre für das Sommer-Dschungelcamp bereit

Die erste Allstars-Staffel des Dschungelcamps steht in den Startlöchern. Einziehen werden ehemalige Teilnehmer. Genauso gespannt wie die Fans sind auch frühere Kandidaten, die sich den Sommer-Dschungel vom Sofa aus anschauen können. Anouschka Renzi (60) zum Beispiel. Die Schauspielerin wäre sogar selber gerne nach Südafrika gereist. "Ich fand es gar nicht so schlimm. Ich wäre gerne im Sommercamp", betont sie im Interview mit t-online. Während viele Ex-Camper das Dschungelcamp bis heute als eine der härtesten Erfahrungen betrachten, scheint Anouschka die Show eher entspannt zu sehen. Groß gelitten habe sie am Lagerfeuer nicht: "Es war nicht mein Lebenstraum. Corona hat es möglich gemacht, weil zwei Jahre keine Arbeit, und es war gutes Geld."

Einer, der auch wieder einziehen würde, ist Ex-Camper Rolf Scheider (68). Der Casting Director war 2015 in Australien und kam sogar bis auf den vierten Platz. Auch für ihn war "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" keine schlimme Erfahrung – er hatte Spaß! "Es war toll. Dschungelcamp war für mich super. Ich war bis zum letzten Tag da", schwärmt er im Gespräch mit dem Magazin, und fügt dann hinzu: "Wenn mich einer fragen würde, würde ich teilnehmen." Einschalten wird er aber trotzdem nicht. Interesse an anderen Staffeln habe er keines. Ganz anders als Reality-Bekanntheit Julian Stoeckel (37): Er kann es kaum erwarten. "Ich werde natürlich den Sommer-Dschungel verfolgen, weil ja viele Freunde mitmachen. [...] Ich freue mich sehr darauf", zeigt er sich begeistert.

Der erste Allstars-Dschungel findet anlässlich des 20. Jubiläums der beliebten Show statt. Da darf es ruhig etwas Neues sein. So geht es nicht wie gewohnt nach Australien, sondern nach Südafrika. Dort fand bereits die 15. Staffel statt. Außerdem entscheiden diesmal nicht die Zuschauer, wer gehen muss, sondern die Kandidaten – sie müssen sich gegenseitig rauswählen. Auch die Prüfungen können einen den Verbleib kosten. "Wenn man zum Beispiel mal eine Prüfung nicht gewinnen sollte, dann muss man halt nach Hause gehen", erklärte Moderatorin Sonja Zietlow (56) auf Instagram. Die Sendung wurde außerdem aufgezeichnet und wird entsprechend nicht live übertragen. Was die Teilnehmer im Camp erwartet, sehen die Fans dann also erst bei der Ausstrahlung.

Getty Images Rolf Scheider auf der Fashion Week in Berlin, 2019

RTL / Pascal Bünning Jan Köppen und Sonja Zietlow

