Allstars-Dschungelcamp: Welche Unterschiede wird es geben?

Schon ganz bald heißt es endlich wieder: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus". Das Dschungelcamp wird mit einem Allstars-Special in die nächste Runde gehen – aber welche Unterschiede wird es beim Dschungel-Ableger denn nun geben? In einem Instagram-Video bringen die Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) Licht ins Dunkel. "Wenn man zum Beispiel mal eine Prüfung nicht gewinnen sollte, dann muss man halt nach Hause gehen", teasert Sonja bereits an. Und damit nicht genug: Nicht mehr die Zuschauer entscheiden über das Verbleiben der Teilnehmer, sondern die Kandidaten selbst. "Die im Camp können sich dann am Ende in die Augen gucken und können dann halt sagen: Warum hast du denn eigentlich gesagt, dass ich das jetzt hier so machen soll oder gehen muss", erklärt Jan weiter.

Zudem wird das Allstars-Camp nicht im gewohnten australischen Dschungel stattfinden, sondern in Südafrika. Auch Liveshows wird es dieses Mal nicht geben! Gut für Sonja und Jan – die Moderatoren müssen also nicht mehr nachts aufstehen und den ganzen Tag vor der Kamera stehen. Zudem wird es viel mehr Prüfungen geben und nicht wie sonst eine am Tag. Einige Fans haben sich bestimmt gefragt, weshalb der Sender nicht nur ehemalige Dschungelkönige antreten lässt, den Grund dafür erklärt Sonja folgendermaßen: "Würden wir nur Dschungelkönige einladen, dann könnten wir ja gar nicht mehr überrascht werden, dann hätten wir ja eine sehr hohe Fallhöhe. Das heißt, es würde jeder ja irgendwie nur verlieren. Und das sind jetzt Menschen, die können uns auch noch mal überraschen." Bei einigen Kandidaten kam wohl auch das wahre Gesicht zum Vorschein, wie die 56-Jährige verrät: "Manche sind im Negativen anders geworden."

Der Cast der Dschungelcamper scheint auf jeden Fall schon einmal vielversprechend zu sein! Mit dabei sind unter anderem Elena Miras (32), Georgina Fleur (34), Danni Büchner (46) und Giulia Siegel (49) – Damen, die ihr Temperament bereits in anderen TV-Shows bewiesen haben. Zu den Promi-Damen gesellen sich zudem auch Eric Stehfest (35), Luigi Birofio (25) und Thorsten Legat (55). Unter die sieben Camper jubeln sich dann noch fünf weitere: Winfried Glatzeder (79), Mola Adebisi (51), David Ortega (38), Kader Loth (51) und Hanka Rackwitz (55).

RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen, Dschungelcamp-Moderatoren

RTL / Stefan Gregorowius Der "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"-Cast

