Prinz William sieht Charles mit Bart zum Verwechseln ähnlich

Diese Ähnlichkeit überwältigt sogar die Fans. Prinz William (42) präsentierte sich in einer Dankesbotschaft für die britischen Olympioniken ganz überraschend mit Dreitagebart. Ein ungewohnter Anblick, kennt man den Thronfolger doch sonst nur frisch rasiert. Dem Netz fällt aber sofort auf, wie ähnlich William seinem Vater König Charles (75) sieht, als dieser als junger Mann einen Bart trug. Der Monarch trat laut Hello! nämlich schon im April 1976 bei den Badminton Horse Trials mitsamt Gesichtsbehaarung auf. Die Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn ist auf den Bildern verblüffend. Aber auch William trägt nicht zum ersten Mal Bart: So ließ er sich die Stoppeln schon Weihnachten 2008 stehen.

Der neue Look des Prinzen von Wales löste bei den Fans allgemeine Begeisterung aus. Das Video, in dem er zusammen mit seiner Frau Kate (42) auftritt, wurde auf Instagram fleißig kommentiert und erhielt jede Menge Herzen. "Ich liebe den Bart von Prinz William", schrieb ein User. Ein weiterer meint: "Ich musste mir das noch mal ansehen, nur um Williams Stoppeln zu sehen." Aber auch das Wiedersehen mit Kate freute die Unterstützer. So schrieb ein Follower: "Ihr seht toll aus! Liebe die Stoppeln, William! Kate, du siehst atemberaubend aus!" Bei so viel Zuspruch dürfen die Fans sich ja vielleicht etwas länger an Williams Bart erfreuen.

Die Gesichtsbehaarung weckt aber nicht nur schöne Erinnerungen, denn das Tragen eines Bartes sorgte auch schon für Zank im Palast. Die wohl bekanntesten Stoppeln der Royals gehören Prinz Harry (39) – sein Bart ist schon fast sein Markenzeichen. Dementsprechend wollte er ihn auch bei seiner Heirat mit Herzogin Meghan (43) behalten. William war dagegen und es kam zum Streit zwischen den Brüdern. "Ich glaube, das hat viel mehr damit zu tun, wer über dem anderen in der Thronfolge steht und wer der große Bruder ist", meinte Harry in einem Interview mit "60 Minutes". Der Bart sei aber damals ein Symbol für "den neuen Harry" gewesen und er habe das Gefühl gehabt, sich ohne ihn anders zu fühlen.

Getty Images Prinz William bei der Weihnachtsmesse in Sandringham, Dezember 2008

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate und Prinz William im August 2024

