Der Great-White-Sänger Jack Russell stirbt mit 63 Jahren

Fans der Band Great White müssen Abschied nehmen. Wie TMZ berichtet, starb der ehemalige Frontmann der US-Rockband, Jack Russell, am Donnerstag. Ein Sprecher der Familie bestätigte das. Der Sänger sei im Kreise seiner Liebsten verstorben. Zur genauen Todesursache ist noch nichts bekannt, allerdings erklärte der Vertreter, dass Jack vor seinem Tod an der sogenannten Lewy-Körper-Demenz und multipler Systematrophie gelitten habe. Bei Letzterem handelt es sich um eine schnell fortschreitende neurodegenerative Erkrankung.

Die Krankheit machte Jack bereits im vergangenen Monat öffentlich. Weil seine Beweglichkeit beeinträchtigt war, musste er sich aus dem Bühnengeschäft zurückziehen und seine Band hinter sich lassen. Gegenüber dem Portal erinnert die Gruppe sich an den Musiker: In Erinnerung bleiben vor allem sein "Sinn für Humor, seine außergewöhnliche Lebensfreude und sein unerschütterlicher Beitrag zum Rock 'n' Roll, in dem sein Vermächtnis für immer gedeihen wird".

Jack begann seine Karriere als Frontmann von Great White im Jahr 1981. Bis 1996 blieb er dort Sänger. Im selben Jahr entschied er sich für eine Solokarriere und brachte ein Album heraus. Er kehrte aber schließlich zu Great White zurück, bis die ursprüngliche Band sich 2001 auflöste. Ihren Höhepunkt erlebte die Gruppe in den 80ern – dann gelang es ihnen sogar, eine Platte in den Top-100-Charts zu platzieren. 2011 setzte sich die Band neu zusammen und Jack benannte sie Jack Russell's Great White.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack Russell im Februar 2003

Anzeige Anzeige

Getty Images Mitglieder der Band Great White im April 2003

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de