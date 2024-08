Hot: In diesem Look feierte Maya Jama ihren 30. Geburtstag

Maya Jama lässt es krachen! Um ihren 30. Geburtstag gebührend zu zelebrieren, hat sich die britische Moderatorin etwas ganz Besonderes überlegt. Der Radiostar veranstaltete für seine Freunde ein Dinner in einem luxuriösen Szenelokal in London. Für ihre Party schmiss sich die frischgebackene Singlelady in Schale. Mit einem figurbetonten Latex-Minikleid zog Maya alle Blicke auf sich. Mehrere Cut-outs am vorderen Teil des Kleides sorgten zusätzlich für den besonderen Hingucker. Ihren heißen Look rundete die Love Island-Gastgeberin gekonnt mit stilvollen goldenen Ohrringen ab.

Auf ihrer Gästeliste stand die Crème de la Crème des britischen Fernsehens. Unter anderem waren der Big Brother-Moderator AJ Odudu und der "Don't Hate the Playaz"-Star Jordan Stephens (32) mit von der Partie. Wer bei den Feierlichkeiten jedoch fehlte, war Mayas Ex-Freund Stormzy (31). Der Rapper hielt sich tatsächlich nicht einmal in Großbritannien auf. Wie der Musiker auf seinem Instagram-Account teilte, flog er mit einem Freund nach München, um ein Konzert von Adele (36) zu besuchen.

Einige Fans könnten davon überrascht sein, dass Stormzy nicht zur Geburtstagsfeier seiner Verflossenen erschienen ist. Denn nach ihrer Trennung im Juli dieses Jahres machten die Briten deutlich, dass sie weiterhin als Freunde durchs Leben gehen wollen. "Wir schätzen uns immer noch sehr, wir respektieren uns immer noch und wir sind immer noch dankbar für die Zeit, die wir miteinander verbracht haben. [...] Also macht keinen Aufstand, wenn ihr uns bei den Brit Awards oder so seht – wir sind Kumpels", hieß es in ihrem gemeinsamen Instagram-Statement.

Anzeige Anzeige

Instagram / stormzy Stormzy beim Konzert von Adele in München

Anzeige Anzeige

Getty Images Stormzy und Maya Jama bei der Pariser Fashion Week im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch das Outfit von Maya? Ich liebe ihren Look. Das Kleid steht ihr fantastisch. Das Outfit ist nicht mein Stil. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de