Auszeit mit Familie: Maya Jama genießt Urlaub mit Großeltern

Maya Jama (30) genießt aktuell eine wohlverdiente Auszeit mit ihrer Familie. Wie die Love Island-Moderatorin auf Instagram teilte, verbringt sie ein paar sonnige Tage im Urlaub, begleitet von ihren Großeltern. In einem roten Bikini präsentierte sie sich ihren Fans und bewies dabei einmal mehr ihren Sinn für Humor, als sie ein Selfie mit lustiger Mimik postete. Offenbar gönnt sich die Britin eine Pause von ihren beruflichen Verpflichtungen, nachdem sie nur wenige Tage zuvor noch in New York unterwegs gewesen war.

Der Urlaub mit der Familie ist nicht der erste luxuriöse Trip, den Maya in diesem Monat unternommen hat. In der US-Metropole zeigte sie sich in einem sommerlichen Look mit weißem Crop-Top und High-Waist-Jeans. Dort teilte sie eine ungewöhnliche Anekdote aus ihrer Vergangenheit: In einem TikTok-Video erinnerte sich die Moderatorin daran, wie sie vor einigen Jahren in New York einen obdachlosen Mann zu einem spontanen Kneipenbummel überredete. "Er wollte zuerst nicht mitkommen", erzählte sie lachend, "aber am Ende waren wir stundenlang unterwegs." Eine Geschichte, die nicht nur ihren Sinn für Humor, sondern auch ihre Spontaneität und Offenheit unterstreicht.

Auch abseits ihres Privatlebens bleibt Maya beruflich gefragt. Nach ihrer Zusammenarbeit mit Uber Eats für eine Fast-Food-Kampagne zeigt sie einmal mehr, wie geschickt sie ihre Präsenz aus der TV-Welt auf andere Branchen überträgt. Dabei überrascht es kaum, dass sie nach den jüngsten Projekten bewusst Zeit mit ihrer Familie verbringt – schließlich ist Maya für ihre enge Verbindung zu ihren Liebsten bekannt. Immer wieder betont sie in Interviews, wie sehr insbesondere ihre Mutter sie geprägt habe – vor allem im Hinblick auf Vertrauen und Offenheit im Umgang mit anderen. Die Reise mit ihren Großeltern wirkt da wie eine wohltuende Pause vom Trubel des Berufsalltags – und ein Rückbesinnen auf das, was ihr wirklich wichtig ist.

Getty Images Maya Jama im Dezember 2024

Getty Images Maya Jama bei den MTV EMAs, November 2024

