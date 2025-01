Darum löste die Moderatorin Maya Jama 2022 ihre Verlobung

Maya Jama (30) und Ben Simmons gingen seit 2021 gemeinsam durchs Leben und wollten eigentlich sogar heiraten. Im August 2022 wurde jedoch bekannt, dass sich die Moderatorin und der Basketballprofi getrennt haben. Jetzt erklärt Maya endlich, warum die Beziehung zwischen ihr und dem Sportler letztlich nicht hielt. Sie habe das Gefühl gehabt, sich beruflich noch nicht komplett verwirklicht zu haben. "Ich hatte nicht bei Love Island mitgemacht, ich hatte nicht das Cover der Vogue geziert. Ich hatte so viele Karriereträume, die ich erreichen wollte, bevor ich heiratete", gibt sie gegenüber The Guardian preis.

Dabei wirkten Maya und Ben total verliebt – und der Basketballstar wollte mit seiner Liebsten wohl auch unbedingt den nächsten Schritt gehen. Auf Instagram machten die beiden im Sommer 2022 schließlich ihre Verlobung bekannt. Dazu posierte die heute 30-Jährige mit einem funkelnden Diamantring vor der Kamera und wirkte überglücklich. Doch so perfekt, wie das Paar nach außen wirkte, war es wohl abseits des Rampenlichts nicht. So soll die Liebe mit Ben turbulent gewesen sein, wie Maya weiter andeutet. "Es war einfach eine Wirbelwind-Romanze, und ich hatte viele Dinge, die ich tun wollte, nicht getan", räumt die britische TV-Bekanntheit in ihrem aktuellen Interview abschließend ein.

Nach Ben datete Maya einige andere Männer – auch aktuell: So soll die UK-Love Island-Moderatorin mit dem Fußballer Rúben Dias anbändeln. Die Gerüchteküche heizten beide selbst an, als sie auf Social Media ein Foto teilten, auf dem sich ein Mann und eine Frau vor einem romantischen Sonnenuntergang umarmen. Die Fans sind sich sicher, dass es sich um die TV-Bekanntheit und den Sportler handelt. Offiziell bestätigt haben sie ihre Liaison aber noch nicht.

Nic-Perez/X17online.com/ActionPress Ben Simmons, Sportler

Instagram / rubendias Rúben Dias und angeblich Maya Jama im Dezember 2024

