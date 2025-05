Romantisch: Maya Jama und Rúben verliebt in London gesichtet

Maya Jama (30) hat zusammen mit Rúben Dias (28) einen besonders romantischen Mittag im schicken Restaurant "The Summerhouse" direkt am Grand Union Canal in London verbracht. Die TV-Moderatorin und der Manchester‑City-Star wurden beim Turteln am Tisch gesichtet – Rúben küsste seiner Begleiterin sogar galant die Hand. Auf den Bildern, die "The Sun" vorliegen, verlassen die beiden später händchenhaltend das angesagte Seafood-Lokal und steigen gemeinsam in ein wartendes Taxi. Erstmals seit dem offiziellen Instagram-Outing teilten sie diesen privaten Moment auch mit Mayas rund 3,2 Millionen Followern auf Social Media.

Die Aufnahmen zeigen Maya und Rúben ausgelassen und liebevoll – geflirtet wird zwischen Lachen und vertrauten Blicken. Das Paar genießt ganz offensichtlich seine gemeinsame Zeit fernab von Blitzlichtgewitter und Fernsehstudios. Für ihren Lunch wählte Maya ein elegantes Jeanskleid mit tiefem Ausschnitt und schwarze Kitten Heels, während Rúben mit weißem Shirt und bequemen Chinos stilvoll-zurückhaltend auftrat. Nach dem Essen hielt Maya ihre Fans via Instagram auf dem Laufenden und teilte Eindrücke aus dem Taxi – ein überraschend offener Einblick in ihre neue Beziehung nach Monaten der Heimlichtuerei.

Maya, die zuletzt vor allem als Moderatorin von "Love Island" bekannt wurde, scheint nach ihrer viel beachteten Trennung von Rapper Stormzy (31) einen Neustart zu wagen. Bereits im März verriet sie ihren Followern, dass sie Portugiesisch lernt – eine süße Geste, die ihre Verbindung zu Rúben unterstreicht. Die beiden hatten sich im November bei den MTV European Music Awards kennengelernt und hielten ihre Liaison zunächst geheim. Umso bemerkenswerter, dass Maya ihr neues Glück nun so offen teilt.

Instagram / rubendias Rúben Dias und angeblich Maya Jama im Dezember 2024

Getty Images Maya Jama, Moderatorin

