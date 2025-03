Usher veranstaltet geheime Afterparty mit Star-Gästeliste

Usher (46), die R&B-Legende, startete seinen zehn Nächte umfassenden Aufenthalt in der Londoner O2 Arena auf spektakuläre Weise. Wenige Stunden nach seiner ersten ausverkauften Show zelebrierte er seinen Auftakt mit einer exklusiven Afterparty, zu der laut MailOnline nur ausgewählte VIP-Gäste geladen waren. Zunächst führte Usher über 100 Gäste auf einer stilvollen Bootsfahrt die Themse entlang, bevor die Party im legendären Club "The Box Soho" weiterging. Zu den illustren Gästen zählten unter anderem Schauspieler Sir Ian McKellen (85), TV-Ikone Maya Jama (30) und Musikerin Raye. Während der Show selbst begeisterte Usher mit einem beeindruckenden Set aus 36 Songs und sieben Kostümwechseln.

Die Afterparty war dabei mindestens genauso außergewöhnlich wie seine Performance. Auf dem Boot, das "The Yeah Man" genannt wurde, floss der Champagner in Strömen, während die Gäste die Aussicht auf Wahrzeichen wie das London Eye und die Tower Bridge genossen. Im "The Box" übernahm Usher dann selbst die Bühne und gab ein spontanes Mini-Konzert, bei dem er Klassiker von Marvin Gaye (✝44) und Stevie Wonder (74) performte. Der intime Rahmen mit handverlesenen Gästen sorgte für eine ausgelassene Stimmung. Eine Quelle beschrieb die Atmosphäre gegenüber The Sun als "eine nostalgische Reise in die Glanzzeit des R&B".

Privat zeigt sich der vierfache Vater, der letztes Jahr Jennifer Goicoechea in Las Vegas heiratete, stets bodenständig und reflektiert. Mit The Sun sprach er unter anderem über seine Rolle als Familienvater: "Ich wollte immer anders sein, als es mein Vater war, und das hat mich dazu gebracht, bessere Entscheidungen zu treffen." Seine Familie steht bei dem Sänger an erster Stelle und er scheint die perfekte Balance zwischen seiner Karriere und seinem Privatleben gefunden zu haben. Mit seinem unnachahmlichen Mix aus Showman-Qualitäten und emotionaler Tiefe beweist Usher immer wieder aufs Neue, dass er in der Entertainment-Welt nach wie vor eine unvergleichliche Ausnahmeerscheinung ist.

Getty Images Usher und Raye im März in London

Getty Images Usher performt im März 2025 in London

