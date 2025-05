Maya Jama veröffentlicht Video mit neuem Freund Rúben Dias

Maya Jama (30) hat ihre Beziehung mit dem Fußballstar Rúben Dias nun offiziell gemacht. In einem Video, das sie in ihrer Instagram-Story veröffentlichte, zeigt sich die britische Fernsehmoderatorin an der Seite des Manchester-City-Verteidigers. Der Clip zeigt die beiden nach einem romantischen Dinner am Wasser, wie sie auf dem Rücksitz eines Taxis sitzen – Maya präsentiert ihren neuen Partner damit zum ersten Mal ihren 3,2 Millionen Followern. Zuvor hatten sie ihre Beziehung bewusst privat gehalten, seit sie sich im November bei einer Preisverleihung in Manchester kennengelernt hatten.

Bereits vor wenigen Wochen wurden die beiden ganz verliebt bei einem Fußballspiel in England gesichtet. Das junge Glück wurde dabei gefilmt, wie sie sich hinter dem Tor umarmten und Rúben Maya zärtlich küsste. "Maya und Rúben wirkten sehr vertraut, sehr verliebt und fühlten sich sichtlich wohl miteinander", verriet ein Insider gegenüber The Sun. Die beiden Stars lernten sich laut diversen Medienberichten bei den MTV EMAs in Manchester kennen, nachdem Maya sich vergangenes Jahr endgültig von Rapper Stormzy (31) getrennt hatte.

Lange Zeit galten Maya und Stormzy als absolutes Traumpaar. Für insgesamt sechs Jahre gingen die TV-Persönlichkeit und der Musiker gemeinsam durchs Leben. Im Juli 2024 verkündeten sie in den sozialen Netzwerken ihr Liebes-Aus. "Wir haben das vergangene Jahr damit verbracht, unser Bestes zu geben, damit die Beziehung funktioniert. Trotzdem haben wir vor Kurzem beschlossen, Schluss zu machen", heißt es in einem von beiden Ex-Partnern unterschriebenen Text in Mayas Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

Instagram / mayajama Maya Jama, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Maya Jama und Stormzy, Oktober 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige