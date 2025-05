Maya Jama und Rúben Dias teilen süße Bilder im Liebesurlaub

Maya Jama (30) und Rúben Dias (28) machen ihre Liebe endgültig offiziell. Auf Instagram teilen sowohl die UK-Moderatorin als auch der Fußballprofi einige süße Aufnahmen ihres Liebesurlaubs, auf dem sie sich aktuell befinden. Die beiden genießen zusammen eine luxuriöse Auszeit an der Amalfiküste in Italien. Auf einem niedlichen Selfie, das Maya teilte, stehen sie strahlend vor einem Spiegel, Rúbens Hand liegt dabei liebevoll auf ihrer Taille. Es ist das erste Mal, dass die beiden ihre Liebe der Öffentlichkeit so deutlich präsentieren.

Anfang des Jahres kamen erstmals Gerüchte auf, dass zwischen Maya und Rúben etwas laufen könnte. Im Mai wurden das Model und der Kicker von Manchester City schließlich beim Knutschen erwischt. "Maya und Rúben wirkten sehr vertraut, sehr verliebt und fühlten sich sichtlich wohl miteinander", berichtete ein Insider gegenüber The Sun zu ihrer frischen Liebe. Die beiden Turteltauben sollen sich bei den MTV EMAs in Manchester kennengelernt haben. Anschließend sollen sie begonnen haben, sich zu daten.

Vor Rúben war Maya mit dem Basketballer Ben Simmons und dem Rapper Stormzy (31) zusammen. Mit Ersterem war sie sogar verlobt – 2022 löste sie das Ganze aber schließlich. "Ich hatte nicht bei Love Island mitgemacht, ich hatte nicht das Cover der Vogue geziert. Ich hatte so viele Karriereträume, die ich erreichen wollte, bevor ich heiratete", erklärte Maya vor wenigen Monaten ihre Beweggründe gegenüber The Guardian. Doch vielleicht könnte sie sich ja vorstellen, bald mit Rúben den nächsten Schritt zu gehen...

Instagram / mayajama Ruben Dias und Maya Jama im Mai 2025

Getty Images Maya Jama, Moderatorin

