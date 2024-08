Vertreter bestätigt: Dakota Johnson und Chris sind zusammen

Sind Dakota Johnson (34) und Chris Martin (47) etwa doch noch zusammen? Vor wenigen Stunden machten Gerüchte die Runde, dass sich die Schauspielerin und der Coldplay-Frontmann getrennt haben sollen. Laut dem Pressesprecher der Shades of Grey-Darstellerin würden diese Behauptungen nicht der Wahrheit entsprechen. Dakotas Vertreter dementiert die Gerüchte um ein angebliches Liebes-Aus und versichert gegenüber People nun: "Sie sind glücklich zusammen."

Noch vor wenigen Stunden berichtete ein Insider gegenüber Daily Mail Gegenteiliges und behauptete, dass sich das berühmte Paar getrennt habe: "Chris und Dakota haben in den letzten Monaten verzweifelt versucht, ihre Beziehung zum Laufen zu bringen. Sie werden sich immer lieben, aber sie sind beide zu dem Schluss gekommen, dass die Beziehung auf Dauer nicht tragbar ist". Als Grund führte der Insider an, dass Dakota und Chris in der Vergangenheit aufgrund ihres vollen Terminkalenders nur sehr wenig Zeit für Zweisamkeit einrichten konnten.

Dakota und Chris wurden erstmals im Jahr 2017 öffentlich beim Turteln erwischt. Seither gingen die Schauspielerin und der Musiker gemeinsam durchs Leben. Nicht nur privat waren sie in den vergangenen Jahren eine große Stütze füreinander: Immer supportete Dakota ihren Liebsten bei seinen Konzerten und jubelte ihm zu. Vor ein paar Monaten behauptete ein Insider gegenüber Mirror sogar, dass sich das Paar heimlich verlobte. Dakota und Chris hielten sich zu diesen Gerüchten jedoch bedeckt.

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin

Getty Images Chris Martin, Sänger

