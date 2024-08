Nun endgültig? Chris Martin und Dakota sollen getrennt sein

Ist jetzt wirklich alles aus und vorbei bei Chris Martin (47) und Dakota Johnson (34)? Wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtet, sollen sich der Coldplay-Frontmann und die Schauspielerin nun endgültig getrennt haben. "Chris und Dakota haben in den letzten Monaten verzweifelt versucht, ihre Beziehung zum Laufen zu bringen. Sie werden sich immer lieben, aber sie sind beide zu dem Schluss gekommen, dass die Beziehung auf Dauer nicht tragbar ist", schildert der Informant. Ein Grund dafür sei, dass die beiden aufgrund ihrer vollen Terminkalender nur wenig Zeit miteinander verbringen können. Persönlich haben sich die zwei bislang aber nicht dazu geäußert.

Der 47-Jährige und die Shades of Grey-Darstellerin sollen sich zusammen für die Trennung entschieden haben und scheinen im Guten auseinander zu gehen: "Sie wollten, dass es funktioniert, aber es hat einfach nicht geklappt, und sie haben jetzt akzeptiert, dass es das Beste ist, weiterzuziehen." Dakota wurde laut dem Online-Magazin vergangene Woche bereits ohne ihren Verlobungsring in Malibu beim Spazierengehen mit ihrem Hund gesichtet – offenbar hat sich das Liebes-Aus also schon ein wenig angebahnt.

Dakota und Chris waren erstmals 2017 zusammen bei einem Date gesichtet worden und schienen von da an ein Herz und eine Seele zu sein. Die Beauty unterstützte ihren Freund auch immer wieder bei seinen Konzerten und feierte ordentlich zu seinen Songs mit. Vor ein paar Monaten verriet ein Tippgeber gegenüber Mirror, dass die zwei sich heimlich verlobt haben, bestätigt wurde dies von dem Paar aber nie offiziell. Ende Mai sollen sich der Brite und die 34-Jährige bereits einmal kurzzeitig getrennt haben, doch seien nach ein paar Wochen wieder zusammengekommen. Nun scheint ihre Beziehung aber wohl wirklich ein Ende gefunden zu haben.

Getty Images Chris Martin, Coldplay-Star

MEGA / MEGA Dakota Johnson und Chris Martin im Mai 2022

