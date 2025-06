Riecht nach Ärger: Dakota Johnson verschickte aus Rache Kot

Dakota Johnson (35) weiß: Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Gemäß diesem Motto fand sie vor einigen Jahren eine ganz eigene Möglichkeit, ihrer besten Freundin beizustehen, nachdem diese von ihrem Partner verlassen worden war: Sie schickte dem Herzensbrecher kurzerhand eine kleine Portion Gorilla-Kot per Post. Dieses erstaunliche Geständnis machte die Schauspielerin, bekannt aus "Fifty Shades of Grey", jetzt im Rahmen eines freiwilligen Lügendetektortests mit Vanity Fair und bestätigte nach ungläubiger Nachfrage nochmals deutlich: "Ja, das habe ich getan." Sie betonte jedoch, dass das Ereignis bereits einige Jahre zurückliege und sie sich sicher sei, dass der betreffende Mann das Interview nicht sehen würde.

Für die praktische Lieferung frei Haus habe Dakota einen Online-Service genutzt, der sich auf solche besonderen "Überraschungen" spezialisiert hat. Dabei stieß sie offenbar auf einen Anbieter, dessen Kundenservice die heute 35-Jährige nachhaltig überzeugte: "Dort kann man verschiedene Mengen und Arten von Kot bestellen", schwärmt sie. Neben Gorilla-Hinterlassenschaften bieten inzwischen sogar mehrere Online-Dienstleister ein breites Portfolio an – von Kuhdung über Elefantenkot bis hin zu einem Mixpaket, das ein besonderes olfaktorisches Erlebnis verspricht. Die Preise liegen bei rund 20 Euro pro Sendung, wobei je nach Rachelust und Kotmenge auch bis zu 100 Euro investiert werden können.

Mit ihrem eigenen Liebesleben sorgt Dakota aktuell ebenfalls für Gesprächsstoff, denn nach fast acht gemeinsamen Jahren haben sich die Schauspielerin und Coldplay-Sänger Chris Martin (48) offenbar getrennt. Obwohl die beiden angeblich bereits seit Jahren verlobt gewesen sein sollen, hat sich Dakota in der Vergangenheit stets bedeckt zu ihrem Liebesleben gehalten. Zuletzt wurde die Schauspielerin ohne ihren Verlobungsring in New York gesichtet, was die Spekulationen um ein endgültiges Aus der Beziehung weiter anheizte. Bereits zuvor hatte Dakotas Mutter, Melanie Griffith (67), laut People betont, wie wichtig ihrer Tochter Diskretion bezüglich ihrer Beziehung sei: "Sie legt großen Wert auf ihre Privatsphäre, und das respektiere ich."

Anzeige Anzeige

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson

Anzeige Anzeige

Getty Images Melanie Griffith und Dakota Johnson bei einer Premiere in Hollywood, November 2021

Anzeige Anzeige