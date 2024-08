Nach dritter Geburt: Möchte Sarah Harrison noch ein Baby?

Rund zehn Tage ist es her, seit Sarah Harrison (33) zum dritten Mal Mutter wurde. Per Kaiserschnitt kam die kleine Alea zur Welt und hält die Influencerin und ihren Mann Dominic (33) seither auf Trab. Doch für ihre treuen Fans nimmt sich Sarah dennoch Zeit und veranstaltet eine Fragerunde auf Instagram. Einer ihrer Follower fragt die einstige Bachelor-Kandidatin dort, ob sie sich eine vierte Schwangerschaft vorstellen könne. "[Die Frage] wird so oft gestellt. Wir sind jetzt erst Eltern geworden und genießen das so sehr", antwortet sie und fügt hinzu: "Wir denken aktuell nicht über weitere Kinder nach."

Ob da auch die Erschöpfung aus Sarah spricht? Kurz vor der Geburt fiel ihre Antwort nämlich noch ein wenig anders aus. Damals fragte ein Fan, ob sie vorhabe, sich nach der dritten Entbindung sterilisieren zu lassen. Darauf entgegnete die Blondine: "Nein. Vielleicht wollen wir ja irgendwann noch mal ein Baby!" Sie räumte ein, keine konkreten Pläne für weiteren Nachwuchs zu haben, endgültig ausschließen wolle sie die Möglichkeit allerdings nicht.

Scheint so, als hätte Sarah aktuell erst mal alle Hände voll zu tun mit Baby Alea sowie ihren Töchtern Kyla (4) und Mia Rose (6). Vor wenigen Tagen stand das obligatorische Fotoshooting für die Neugeborene an. Auf den Fotos bewundern die zwei Mädchen das neue Nesthäkchen der Familie. "So schön und süß, wie Kyla und Mia sie anschauen", schwärmte ein User unter dem Beitrag. Da Sarah seither beschlossen hat, ihre Kids vorerst nicht mehr im Netz zu zeigen, dürften die Bilder für ihre Follower erst mal der letzte Blick auf die Schwestern bleiben.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Alea

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia Rose und Kyla

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Sarah und Dominic belassen es bei drei Kids? Ja, ich denke schon! Ich kann mir schon vorstellen, dass sie es sich noch mal überlegen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de