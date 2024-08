Darum zeigt Sarah Harrison ihre Kinder aktuell nicht im Netz

Sarah Harrison (33) musste vor der Geburt ihrer dritten Tochter Alea viel Kritik einstecken. Daraus zieht die Influencerin nun offenbar ihre Schlüsse. Die Gesichter ihrer Kinder zeigt sie seit einiger Zeit nicht mehr im Netz. Das hat auch seine Gründe, wie Sarah in ihrer Instagram-Story deutlich macht. "Wisst ihr, vor vier bis sieben Jahren war Social Media noch so anders. Es hat so Spaß gemacht, euch so nah an allem teilhaben zu lassen. Jetzt fühlt sich das anders an", erklärt die ehemalige Bachelor-Kandidatin und fügt hinzu: "So viel Hass und Negatives. Ich finde das so schade."

In den vergangenen Jahren teilte Sarah so gut wie jeden Meilenstein ihrer Familie und gab dabei auch ziemlich viel über ihre Kinder Mia Rose (6), Kyla (4) und Alea preis. Auch wenn damit vorerst Schluss ist, bedeutet das nicht, dass Sarahs Fans nie wieder ihre Töchter zu Gesicht bekommen: "Wir haben kein Problem damit, dass man weiß, wie unsere Kinder aussehen und bestimmt kommt auch hin und wieder mal ein Bild, aber im Alltag meiden wir es aktuell."

Damit spielt die 33-Jährige auf die negativen Kommentare an, die sie zuletzt für Kylas Mottoparty zum vierten Geburtstag bekam. "Nicht mal ein schöner Geburtstagstisch. Da habe ich echt mehr erwartet. Deine Gender-Reveal-Party war im Vergleich zum Geburtstag deiner Tochter ja total krass. Irgendwie voll traurig", kritisierte ein Follower. Das wollte die dreifache Mama nicht auf sich sitzen lassen: "Nachricht des Tages. Meine armen Kinder. Krass, was manche für Erwartungen haben. Also, ich fand den Tisch, den Mia gedeckt hat, sehr schön und auch die Ballons. Wir hatten einen tollen Tag und Kyla ist übrigens sehr happy."

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit Tochter Alea, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Sarahs Entscheidung, ihre Kinder seltener in den sozialen Medien zu zeigen? Sehr gut und wichtig! Na ja, die Einsicht kommt vielleicht ein bisschen spät. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de