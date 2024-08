Dieses merkwürdige Geschenk bekam Horst Lichter zur Hochzeit

Horst Lichter (62) und seine Frau Nada gaben sich im August 2009 das Jawort. Laut Bild nahmen etwa 400 Gäste an der Zeremonie in der Skihalle Neuss teil und überschütteten das Brautpaar mit zahlreichen Geschenken. Trotz der vielen Jahre, die seit ihrem großen Tag vergangen sind, ist ein skurriles Präsent bis heute nicht in Vergessenheit geraten: Johann Lafer (66) schenkte seinem Kumpel eine echte Kuh!

"Liebe Nada, lieber Horst, ein gemeinsames Leben lang Milch und Sahne", lauteten die Worte auf einer Decke, die auf dem Rücken der Kuh lag. Damit erlaubte sich Johann wohl einen kleinen Spaß und spielte damit auf Horsts große Liebe zum Kochen – und natürlich auch zum Essen – an. Dementsprechend wurde bei der Hochzeitsfeier auch die ein oder andere Köstlichkeit aufgetischt. Da waren "Spanferkel vom Grill, deftige[r] Schweinebraten, Fisch in Kräuter-Salzkruste, Flammkuchen, frische Gambas, alle möglichen Salate, gegrillte Paprika [und] eine Riesenportion Kaiserschmarrn für alle" wohl nur einige der exklusiven Gerichte, die der Fernsehkoch seinen Hochzeitsgästen servierte.

Horst und Nadas Liebesgeschichte ist alles andere als konventionell. Bei ihrem Kennenlernen war seine jetzige Frau nämlich noch mit dem besten Freund der Bares für Rares-Bekanntheit liiert. Horst habe Nada sogar mit seinem Kumpel verkuppelt. Damals habe der 62-Jährige noch keine Gefühle für seine jetzige Ehefrau empfunden, wie er gegenüber Das Neue bestätigte. Einige Zeit später starb der Freund des Trödelfans an den Folgen seiner Krebserkrankung. Das habe die beiden einander schließlich nähergebracht. "Wir hatten einen Blick für das Leid des anderen. Das verbindet", erinnerte sich Horst und ergänzte: "Anfangs dachten wir nicht daran, dass wir uns verlieben könnten. Ich musste lange kämpfen, bis wir uns offen dazu bekennen durften, dass wir zueinander gehören."

Anzeige Anzeige

Getty Images Moderator Horst Lichter und seine Frau Nada

Anzeige Anzeige

Getty Images Horst Lichter und seine Ehefrau Nada im September 2009

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Johanns Idee, Horst und Nada eine Kuh zu schenken? Ich finde das Geschenk superwitzig! Ich finde, das ist ein sehr seltsames Hochzeitsgeschenk. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de