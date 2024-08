Cody Simpson und seine Emma strahlen bei Wohltätigkeitsevent

Cody Simpson (27) und Emma McKeon (30) haben wieder einmal bewiesen, was für ein schönes Paar sie abgeben. Der Sänger und die Schwimmerin besuchten gemeinsam eine Wohltätigkeitsveranstaltung und schmissen sich dafür ordentlich in Schale, wie ein Beitrag von Cody auf Instagram zeigt. Der "Wish U Were Here"-Interpret glänzte bei der Myer Precious Metals Gala in einem schwarzen Smoking, während seine Freundin ihm in einem goldschimmernden Abendkleid die Show stahl.

Die beiden Australier überzeugten aber nicht nur mit ihrem Aussehen, sondern zeigten auch, dass sie total verliebt ineinander sind: Codys Post beinhaltet neben einem Foto, auf dem die beiden gemeinsam posieren, ebenso ein Kussbild, das er seinen Fans nicht vorenthält. Außerdem veröffentlicht er weitere Schnappschüsse seines Abends und schreibt dazu: "Boxenstopp in Melbourne für [die Myer Precious Metals Gala]. Eine schöne Nacht mit vielen Spenden. Danke, dass wir dabei sein durften."

Der 27-Jährige teilt öfter Eindrücke aus seinem Leben mit seinen Fans. So auch, als seine Liebste einen rekordbrechenden Auftritt bei den diesjährigen Sommerspielen in Paris hinlegte, bevor sie ihre olympische Karriere beendete. Voller Stolz gratulierte ihr der "All Day"-Sänger mit einem Beitrag im Netz: "Goldenes Mädchen. Emma, es war ein Privileg, mitzuerleben, wie du an Wettkämpfen teilgenommen und deine olympische Karriere mit solcher Anmut und Kraft beendet hast. Du inspirierst mich ungemein und es ist mir eine Ehre, dein Partner zu sein."

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Emma McKeon im August 2024

Instagram / emmamckeon Cody Simpson und Emma McKeon

