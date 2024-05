Plant Cody Simpson Verlobung mit Emma McKeon bei Olympia?

Cody Simpson (27) steht ein aufregender Sommer bevor. Der einstige Sänger hofft, sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu qualifizieren. Doch in der französischen Hauptstadt geht es für den Schwimmer wohl nicht nur um Goldmedaillen, sondern auch um eine mögliche Hochzeit mit seiner Freundin Emma McKeon (29)! Die Profisportlerin wird ebenfalls antreten. "Es gibt keinen besseren Ort als Paris, um auf die Knie zu fallen und ihr einen Antrag zu machen", erklärt ein Insider laut New Idea. Codys Plan soll sein, am Ufer der Seine um die Hand seiner Liebsten anzuhalten, sobald der Wettkampf vorbei ist. Die Quelle berichtet: "Er überlegt bereits, wie er den Ring vor ihr verstecken kann, vor allem, wenn sie zusammen im olympischen Athletendorf sind!"

Codys Familie dürfte angesichts dieser Pläne ganz aus dem Häuschen sein – Mama Angie und Schwester Alli sind begeistert von der Olympiasiegerin. "Sie ist unser Liebling. Wenn ich mir irgendein Mädchen auf der Welt aussuchen könnte, würde ich mich für Emma entscheiden", schwärmte Codys Mama jüngst gegenüber Daily Mail Australia. Seine jüngere Schwester konnte sich durchaus vorstellen, dass die beiden bald heiraten könnten. "Wer weiß. Ich meine, wir wären so glücklich, wenn sie es tun würden, du weißt schon, zu ihrer eigenen Zeit. Alles kann passieren", meinte die 26-Jährige.

Und auch Emma ist Hals über Kopf verliebt in den "Golden Thing"-Interpreten. "Die Dinge, die mich wirklich glücklich machen, sind meine Beziehung und meine Familie. Schwimmen ist nicht für immer, also muss man auch außerhalb dieses Bereichs glücklich sein. Und das bin ich jetzt", plauderte die Schwimmerin gegenüber Stellar Magazine aus. Gemeinsam kaufte das Paar 2023 bereits ein Haus an der australischen Gold Coast.

Instagram / emmamckeon Emma McKeon und Cody Simpson

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Emma McKeon im Juli 2022

