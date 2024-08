Ohne Freundin Emma: Cody Simpson genießt Abend in Jazz-Bar

Cody Simpson (27) genießt seine Zeit in Paris in vollen Zügen. Der Sänger wurde kürzlich um zwei Uhr nachts in einer Jazz-Bar gesichtet. Dort gab er den anwesenden Gästen spontan ein kleines Konzert. Auf Instagram teilt Cody nun einige Aufnahmen von seinem Auftritt. "POV: Du bist in einer Underground-Jazz-Bar in Paris", schreibt er zu den Clips. Eine wichtige Person scheint jedoch zu fehlen: Von seiner Freundin Emma McKeon (30) war weit und breit nichts zu sehen.

Die Schwimmerin tritt aktuell bei den Olympischen Spielen in der französischen Hauptstadt an. Eine Goldmedaille konnte Emma bereits absahnen. Im Netz freute sich Cody mit seiner Liebsten. "Was für eine Nacht. Es gibt keine Worte, um meinen Stolz auszudrücken, du olympischer Champion!", schwärmte er. Die Zeit in Paris will Cody jedoch auch für einen anderen großen Anlass nutzen: Wie ein Insider gegenüber New Idea verriet, plant der 27-Jährige sich mit seiner Freundin zu verloben. "Es gibt keinen besseren Ort als Paris, um auf die Knie zu fallen und ihr einen Antrag zu machen", erklärte die Quelle.

Cody und Emma sind bereits seit einiger Zeit ein Paar. Ihre Beziehung hatten sie im Juli 2022 öffentlich gemacht. Vor allem eine Sache scheint die beiden miteinander zu verbinden: Ihre große Liebe zum Schwimmen. Genauso wie Emma ist auch Cody seit seiner Kindheit im Schwimmbecken zu Hause. Eigentlich verfolgte der Australier den Plan, ebenfalls an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Er schaffte es allerdings nicht, sich zu qualifizieren.

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Emma McKeon, 2022

Instagram / emmamckeon Emma McKeon und Cody Simpson

