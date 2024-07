So süß feiert Cody Simpson das Olympia-Gold seiner Emma!

Cody Simpson (27) ist mächtig stolz. Seit über zwei Jahren ist der Popstar mit Emma McKeon (30) zusammen. Die Australierin nimmt gerade an den Olympischen Spielen in Paris teil und hat schon ihre erste Goldmedaille abgesahnt. Der "Pretty Brown Eyes"-Interpret widmet seiner Liebsten deshalb nun einen rührenden Post auf Instagram. "Was für eine Nacht. Es gibt keine Worte, um meinen Stolz auszudrücken, du olympischer Champion!", schreibt der Blondschopf. Dazu teilt er ein Video, in dem die frisch gebackene Siegerin grinsend zu ihm läuft und sie sich einen Kuss geben.

Die neueste Goldmedaille ist schon die sechste in Emmas Sammlung. Damit ist sie die erfolgreichste australische Athletin aller Zeiten. Ihr Freund würde gerne in ihre Fußstapfen treten. Cody war als Kind eine echte Wasserratte gewesen und entschied sich 2019, seine Leidenschaft für das Schwimmen weiterzuverfolgen. Bis zur Olympiateilnahme reichte es für den Musiker nicht. Im Netz teilte er Mitte des Monats mit, dass er die Qualifikation nicht geschafft habe. "Ein höllischer Ritt. Ich hatte eine Vorstellung und wollte sehen, ob sie sich mit schierer Kraft und Entschlossenheit bewahrheiten würde. Das hat sie. Das war's dann für mich", schrieb der 27-Jährige in seinem Post.

Trotzdem könnte die Zeit in Paris für Cody ein wahrer Erfolg werden. Ein Insider gab im Gespräch mit New Idea zu bedenken: "Es gibt keinen besseren Ort als Paris, um auf die Knie zu fallen und ihr einen Antrag zu machen!" Die Quelle vermutete, dass der Australier bei einem gemeinsamen Spaziergang an der Seine um die Hand seiner Emma anhalten könnte.

Emma McKeon und Cody Simpson

Cody Simpson im Juni 2023 in Melbourne

