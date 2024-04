So süß schwärmt Emma McKeon von ihrem Liebsten Cody Simpson

Seit mehr als zwei Jahren gehen Emma McKeon (29) und Cody Simpson (27) nun schon gemeinsam durchs Leben. Wie verliebt die Profischwimmerin noch immer in den Sänger ist, macht sie jetzt in einem Interview deutlich. "Die Dinge, die mich wirklich glücklich machen, sind meine Beziehung und meine Familie. Schwimmen ist nicht für immer, also muss man auch außerhalb dieses Bereichs glücklich sein. Und das bin ich jetzt", schwärmt Emma in einem Gespräch mit Stellar Magazine. Ihre Liebe zelebrieren die beiden aber auch in den sozialen Medien...

Anlässlich ihres zweiten Jahrestags widmete der 27-Jährige seiner Liebsten einen niedlichen Post auf Instagram. "Zwei kostbare Jahre mit diesem [Menschen]", schrieb Cody zu einem niedlichen Schnappschuss, auf dem er Emma einen leidenschaftlichen Kuss gibt. Die beiden Turteltauben hatten im Juni 2022 ihre Beziehung öffentlich gemacht – drei Monate, nachdem sie begonnen hatten, sich zu daten. Dass es zwischen den beiden immer ernster wird, machen die beiden Schwimmer immer wieder deutlich: Erst im vergangenen Jahr kauften sich Cody und Emma gemeinsam ein Haus an der australischen Gold Coast. Das luxuriöse Anwesen soll ihnen umgerechnet über eine Million Euro gekostet haben.

Doch auch die Familie des "Wish U Where Here"-Interpreten scheint von Emma hin und weg zu sein! "Wir lieben Emma. [... ] Sie strahlt einfach. Und sie macht Cody wirklich glücklich", freute sich Codys Schwester Alli im Interview mit Daily Mail Australia im vergangenen Jahr und betonte in Bezug auf eine eventuelle Hochzeit: "Wer weiß. Ich meine, wir wären so glücklich, wenn sie es tun würden, du weißt schon, zu ihrer eigenen Zeit. Alles kann passieren." Aber auch die Mama der Geschwister ist von Codys Freundin mehr als begeistert: "Sie ist unser Liebling. Wenn ich mir irgendein Mädchen auf der Welt aussuchen könnte, würde ich mich für Emma entscheiden."

Anzeige Anzeige

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Emma McKeon, Schwimmer

Anzeige Anzeige

Getty Images Angie Simpson und Alli Simpson im Juni 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Emmas Worten? Megasüß! Na ja, ich hatte ein wenig mehr erwartet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de