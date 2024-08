Olympia-Gewinn: Cody Simpson teilt süße Worte für seine Emma

Cody Simpson (27) widmet seiner Freundin Emma McKeon (30) nach ihrem rekordbrechenden Auftritt bei den Olympischen Spielen in Paris rührende Worte. Die Schwimmerin hat mit ihrem Sieg im 4x100m-Freistilstaffel-Rennen der Damen im Schwimmwettkampf ihr Land wieder einmal stolz gemacht und damit insgesamt sechs Goldmedaillen gewonnen. Doch nun beendet die Spitzensportlerin ihre olympische Karriere. Ihr Liebster gratuliert ihr zu diesem letzten Triumph auf Instagram. "Goldenes Mädchen. Emma, es war ein Privileg, mitzuerleben, wie du an Wettkämpfen teilgenommen und deine olympische Karriere mit solcher Anmut und Kraft beendet hast. Du inspirierst mich ungemein und es ist mir eine Ehre, dein Partner zu sein!", schreibt der Musiker zu einem Foto, auf dem die beiden mit ihren Medaillen posieren.

Der 27-Jährige begleitete seine Freundin nach Paris und jubelte ihr von den Rängen aus zu, als sie ihre Goldmedaille holte. "Wir sind alle stolz auf sie", freute er sich im Interview mit Nine und fügte hinzu: "Sie wird so bescheiden damit umgehen. Sie wird es nie selbst sagen, aber es ist etwas ganz Besonderes, was sie getan hat." Cody weiß, wovon er spricht – denn der Sänger hätte sich fast selbst einen Platz im olympischen Schwimmteam ergattert, konnte sich aber nicht qualifizieren. Seine Partnerin Emma konnte sich in den vergangenen Jahren 14 Olympia-Medaillen sichern. Mit ihrer sechsten Goldmedaille hat sie nun sogar eine mehr als die australische Schwimmlegende Ian Thorpe.

Cody und Emma sind bereits seit rund zwei Jahren ein Paar. Wie Daily Mail berichtete, haben sie sich 2023 sogar ein Haus zusammen gekauft. Ihr Haus an der Goldküste soll rund 1.6 Millionen australische Dollar gekostet haben – was etwa 1.08 Millionen Euro entspricht. Laut einem Insider von New Idea denkt der "All Day"-Interpret wohl auch über den nächsten Schritt nach. Angeblich soll er geplant haben, in Paris um ihre Hand anzuhalten. "Er überlegt bereits, wie er den Ring vor ihr verstecken kann, vor allem, wenn sie zusammen im olympischen Athletendorf sind", verrät der Tippgeber. Bisher hat das Paar aber noch nichts von einer Verlobung erzählt.

Emma McKeon und Cody Simpson, Januar 2023 in Sydney

Emma McKeon und Cody Simpson, Schwimmer

