Cody Simpson wagt sich jetzt wieder ans Theater

Cody Simpson (27) hat spannende Karrierepläne verkündet: Der ehemalige Schwimmstar und Musiker wird in der australischen Produktion von "Guys & Dolls" sein Debüt im Musiktheater geben. Laut Opera Australia soll die Aufführung im Jahr 2025 stattfinden. "Guys & Dolls ist eine romantische Musical-Komödie über das turbulente Liebesleben von Glücksspielern und Showgirls in New York, die zwischen Liebe, Wetten und moralischen Entscheidungen jonglieren. Cody wird die Hauptrolle des Glücksspielers Sky Masterson übernehmen. An seiner Seite wird Annie Aitken als Missionarin Sarah Brown mitspielen, eine Figur, die Sky zuerst täuschen, dann aber auch beeindrucken wird.

In einem Interview sprach Cody mit Begeisterung über seine neue Rolle. "Sky ist seit langem eine meiner Traumrollen", erklärte er und berichtete, dass seine Leidenschaft für das Musiktheater schon in seiner Jugend geweckt worden sei. Besonders fasziniert ist Cody von der Musik und Mode der 1940er- und 1950er-Jahre – genau die Zeit, in der auch "Guys & Dolls" spielt. Wie Daily Mail berichtet, freue Cody sich darauf, diese Ära und ihre Melodien einem jüngeren Publikum näherzubringen.

Cody verfolgt neben seiner erfolgreichen Musikkarriere auch eine Laufbahn als professioneller Schwimmer – inklusive nationaler Erfolge. Seit April ist Cody mit der australischen Schwimmerin Emma McKeon liiert, einer hochdekorierten Olympiasiegerin. Gemeinsam leben sie an der Gold Coast und geben regelmäßig Einblicke in ihre Beziehung auf Social Media​.

Getty Images Cody Simpson im Juni 2022

Getty Images Cody Simpson im Juni 2023 in Melbourne

