Denken Cody Simpson und Emma McKeon über eine Hochzeit nach?

Cody Simpson (27) scheint mit Emma McKeon (30) endlich die richtige Frau an seiner Seite zu haben. Wie ernst der Sänger es mit der Schwimmerin meint, macht er nun im Podcast "Straight Talk" deutlich. Über das Thema Heiraten hätten die beiden zwar noch nicht gesprochen, dafür räumt Cody ein: "Wir haben etwas, das wunderschön, ehrlich und rein ist." Eine Hochzeit sei in Zukunft nicht ausgeschlossen.

Cody, der zuvor unter anderem mit Miley Cyrus (31) zusammen war, sagte, dass er in der Vergangenheit oft "turbulente Beziehungen" hatte. Deswegen sei er umso glücklicher über die Stabilität, die Emma ihm biete. "Wenn dir etwas genug bedeutet, und die Familie bedeutet mir so viel, dann wird sie immer ein Teil des Bildes sein", schwärmt der 27-Jährige und fügt hinzu: "Sie hat mir ein neues Leben gegeben, sie hat mir diese schönen, gesunden Gewohnheiten gegeben, sie hat mir eine tolle Partnerin gegeben, und sie hat mir wieder ein Leben in Australien gegeben."

Das Thema Hochzeit soll schon seit geraumer Zeit präsent bei den beiden sein. Ein Insider plauderte gegenüber New Idea aus, dass Cody seiner Liebsten am Rande der Olympischen Sommerspiele die Frage aller Fragen stellen wollte: "Es gibt keinen besseren Ort als Paris, um auf die Knie zu fallen und ihr einen Antrag zu machen." Den Plan hat er offenbar doch nicht in die Tat umgesetzt.

Instagram / emmamckeon Cody Simpson und Emma McKeon

Instagram / codysimpson Emma McKeon und Cody Simpson, Schwimmer

Denkt ihr, dass Cody und Emma bald heiraten werden? Ja, auf jeden Fall! Sie wirken total verliebt. Vielleicht in ein paar Jahren... Ergebnis anzeigen



