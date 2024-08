Nach schwerem Sturz: Mamie Laverock aus Klinik entlassen

Mamie Laverock erlitt nach einem Sturz von einem Balkon schwere Verletzungen und musste wochenlang im Krankenhaus behandelt werden. Nun gibt ihre Familie eine freudige Neuigkeit auf Facebook bekannt. Zu einer Reihe von Fotos schreiben die Verwandten der "Janette Oke: Die Coal Valley Saga"-Darstellerin: "Träume werden wahr. Willkommen zu Hause, Mamie!" Ihre Heimkehr feiern die Laverocks mit einer Torte, einem Plakat und vielen weiteren Dekorationen. Dennoch hat die Schauspielerin weiterhin mit den Auswirkungen des Sturzes zu kämpfen. "Sie ist immer noch schwer verletzt, aber wir werden uns privat um sie kümmern", heißt es in dem Post.

Dennoch freut sich Mamies Familie, den Lockenkopf wieder bei sich zu haben. Seit dem Unfall am 26. Mai musste der Netflix-Star in der Klinik behandelt werden. Der tragische Sturz ereignete sich, nachdem sie von ihrer Mutter ins Krankenhaus gebracht worden war. "Wir sind zutiefst betrübt, berichten zu müssen, dass Mamie, die in den letzten zwei Wochen auf der Intensivstation behandelt wurde, aus einer Sicherheitsabteilung des Krankenhauses eskortiert und auf einen Balkongang gebracht wurde, von dem sie fünf Stockwerke tief fiel", teilten ihre Eltern damals auf einer GoFundMe-Seite mit. Wie genau es zu diesem schrecklichen Unfall kommen konnte, ist bislang unklar.

Anfang August konnte Mamies Familie schon einmal eine positive Entwicklung verkünden. Nach einer Operation gelang es dem Fernsehstar, erste Schritte zu machen. Ein inzwischen gelöschtes Video auf Social Media zeigte, wie Mamie ihren Fortschritt feierte. "Hi Dad, schau, ich stehe mit der Gehhilfe. Ganz allein", rief sie ihrem Vater begeistert zu. Allerdings stellte sie auch fest, dass sich das Ganze noch "sehr wackelig" anfühlte.

Facebook / MamieLaverock Ein Poster von Mamie Laverocks Familie

Facebook / 802852605162692 Mamie Laverock und ihre Mutter Nicole Rockmann, Juli 2024

