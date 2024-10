Nach Sturz: Mamie Laverock feiert Reunion mit ihren Co-Stars

Mamie Laverocks Genesungsprozess schreitet immer weiter voran. Die junge Schauspielerin war im vergangenen Mai von einem Balkon aus dem fünften Stock gestürzt und hatte sich dabei schlimme Verletzungen zugezogen. Auch wenn sie nach wie vor eine Gehhilfe zum Laufen benötigt, ließ sie es sich nicht nehmen, Anfang dieses Monats gemeinsam mit ihren "When Calls The Heart"-Kollegen eine Veranstaltung zu besuchen. "Am Ende eines jeden Regenbogens gibt es einen Topf voll Gold. Ich kehre in das warme Licht der 'When Calls The Heart"-Familie zurück", schrieb sie zu einem Bild der Reunion auf Facebook.

Ein weiterer Meilenstein während der Genesung der Kanadierin. Nach dem tragischen Unfall musste Mamie eine ganze Weile im Krankenhaus verbringen – erst vergangenen August wurde sie aus der Klinik entlassen. Ihre Familie dokumentierte das emotionale Ereignis. Zu einer Reihe von Fotos auf Facebook schrieben die Verwandten des Rotschopfs: "Willkommen zu Hause, Mamie!" Ihre Heimkehr feiern die Laverocks mit einer Torte, einem Plakat und vielen weiteren Dekorationen. Dennoch verdeutlichten sie, dass Mamies Heilung noch nicht abgeschlossen ist. "Sie ist immer noch schwer verletzt, aber wir werden uns privat um sie kümmern", hieß es in dem Post.

Die schreckliche Nachricht sorgte für einen schlimmen Schock bei Fans der 19-Jährigen. Nach dem Sturz aus dem Fenster schwebte der Netflix-Star, bekannt aus der Serie "Die Coal Valley Saga", in Lebensgefahr. Wenige Tage später gab ihre Familie über die Website GoFundMe ein Update: "Sie erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, musste mehrfach operiert werden und hängt derzeit an lebenserhaltenden Maßnahmen. Wir sind alle am Boden zerstört und stehen unter Schock in dieser äußerst schwierigen Zeit."

Facebook / 802852605162692 Mamie Laverock und ihre Mutter Nicole Rockmann, Juli 2024

Instagram / johannahnewmarch Mamie Laverock,

