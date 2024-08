Mamie Laverock macht erste Schritte nach Sturz von Balkon

Mamie Laverock macht langsam, aber sicher Fortschritte. Die junge Schauspielerin war im vergangenen Mai von einem Balkon aus dem fünften Stock gestürzt und befindet sich seitdem in der Genesung. Wie jetzt ein Video auf ihrem offiziellen Facebook-Account zeigt, scheint es aber bergauf zu gehen: Es war ihr möglich, ein paar Schritte zu gehen! "Danke an die Chirurgen, danke an die Gebete, danke an den Herrn. Mamie hat soeben ihre ersten Schritte gemacht", heißt es unter dem Beitrag.

Die 20-Jährige hatte währenddessen Unterstützung von medizinischen Fachkräften sowie einer Gehhilfe. "Es fühlt sich wirklich seltsam an", erklärte sie, nachdem sie sich von ihrem Krankenhausbett abgestoßen hatte, und fügte hinzu: "Es fühlt sich sehr wackelig an." Trotz alledem machte Mamie ihr Fortschritt stolz wie Bolle. "Hi Dad, schau, ich stehe mit der Gehhilfe. Ganz allein", rief sie ihrem Vater zu, der dem Prozess über FaceTime zuschaute.

Im Netz gibt die Familie der "Die Coal Valley Saga"-Darstellerin Mamies Fans regelmäßig Updates zu ihrem Gesundheitszustand. So erklärte ihre Mutter Nicole Rockmann vergangenen Juni: "Mamie hat ihre Verletzungen überlebt, aber ihr Weg zur Genesung wird lang sein", und bedankte sich für die zahlreichen "heilenden Nachrichten" und Genesungswünsche. Zudem teilte sie einige Bilder, die ihre Tochter in ihrem Krankenhauszimmer zeigen – das durch Bilder und Dekoration ein bisschen Leben eingehaucht bekommen hat.

Facebook / Mamie Laverock Mamie Laverock im Krankenhaus

Facebook / 802852605162692 Mamie Laverock und ihre Mutter Nicole Rockmann, Juli 2024

