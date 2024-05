Sturz aus fünftem Stock: Mamie Laverocks Familie gibt Update

Nach Mamie Laverocks schrecklichem Unfall, bei dem sie von einem Balkon aus dem fünften Stock stürzte, gibt es endlich ein beruhigendes Update zu ihrem Gesundheitszustand. Auf der Seite ihrer GoFundMe-Spendenkampagne wurde mitgeteilt, dass es der Schauspielerin besser gehe. "Mamie hat ihre großen Operationen hinter sich und die Ärzte sagen, dass es ihr gut geht", schreibt ihre Familie und fügt hinzu: "Wir könnten nicht glücklicher sein. Wir danken Ihnen allen für Ihre Unterstützung." Ihre Bitte um umgerechnet 28.000 Euro für Mamies Behandlung wurde mittlerweile erreicht und sogar übertroffen – über 30.180 Euro wurde der Familie gespendet.

Die Nachricht des tragischen Sturzes erreichte die Welt am vergangenen Mittwoch. Wegen eines medizinischen Notfalls hatte Mamie seit zwei Wochen im Krankenhaus gelegen – doch als sie aus einer Sicherheitsabteilung auf einen Balkon gebracht wurde, fiel sie fünf Stockwerke in die Tiefe. "Sie erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, musste mehrfach operiert werden und hängt derzeit an lebenserhaltenden Maßnahmen. Wir sind alle am Boden zerstört und stehen unter Schock in dieser äußerst schwierigen Zeit", offenbarte die Familie.

Im Netz bekam der TV-Star nach der Verkündung seines Unfalls reichlich Unterstützung von seinen "Janette Oke: Die Coal Valley Saga"-Kollegen. "Ich liebe diese wunderbare Familie so sehr, und mein Herz ist gebrochen. Es ist eine so erschütternde Zeit für sie und alle, denen die süße Mamie sehr am Herzen liegt. Bitte helft, wenn ihr könnt", schrieb Johannah Newmarch auf Instagram. Und auch die Hauptdarstellerin der Serie, Erin Krakow, bat ihre Fans um Hilfe: "Ich habe gerade gespendet. Wenn ihr die Mittel habt, es zu tun, hoffe ich, dass ihr es auch tut."

Instagram / johannahnewmarch Mamie Laverock und Johannah Newmarch, Schauspieler

Instagram / erinkrakow Johannah Newmarch, Erin Krakow und Mamie Laverock, Schauspielerinnen

