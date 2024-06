Tragischer Sturz: Mamie Laverocks Co-Star gibt ein Update

Mamie Laverock hat schwierige Wochen hinter sich. Der Netflix-Star stürzte Ende Mai aus dem fünften Stock eines Krankenhauses und erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Nun gibt "When Calls The Heart"-Star Erin Krakow (39) gegenüber Us Weekly ein Update zu dem derzeitigen Gesundheitszustand ihres Co-Stars. "Sie ist auf dem Weg der Besserung", verkündet Erin hoffnungsvoll. Darüber hinaus wünsche die Seriendarstellerin ihrer jungen Kollegin im Namen der gesamten Redaktion eine schnellstmögliche Genesung.

Dieses optimistische Statement erreichte die Öffentlichkeit nur rund eine Woche, nachdem Mamies Familie ein umfangreiches Update zu ihrer Genesung im Netz geteilt hatte. "Sie leidet unter enormen Schmerzen und gibt weiterhin nicht auf", schrieb die Mutter der Schauspielerin auf der Seite ihrer GoFundMe-Spendenkampagne und fügte optimistisch hinzu: "Unsere Tochter liebt ihr Leben und ihre Familie und kämpft jeden Tag hart." Bis sich Mamie jedoch gänzlich von dem schrecklichen Unfall erholen kann, läge noch ein langer Weg der Genesung vor ihr.

Wie es überhaupt zu dem tragischen Vorfall kommen konnte, ist bisher ungeklärt. Wegen eines medizinischen Notfalls hatte sich die "The Coal Valley Saga"-Darstellerin bereits zwei Wochen in der Klinik aufgehalten – Berichten zufolge in einer gesicherten Abteilung. Als die 19-Jährige jedoch auf einen Balkon eskortiert wurde, ereignete sich der schreckliche Vorfall: Mamie stürzte ganze fünf Stockwerke in die Tiefe.

Instagram / erinkrakow Erin Krakow, Schauspielerin

Instagram / erinkrakow Johannah Newmarch, Erin Krakow und Mamie Laverock, Schauspielerinnen

