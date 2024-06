Schwerer Sturz: Mamie Laverocks Familie teilt Klinikfoto

Mamie Laverock erholt sich weiterhin von ihrem schweren Unfall. Die Schauspielerin liegt derzeit im Krankenhaus, nachdem sie Ende Mai von einem Balkon im fünften Stock stürzte. Ihre Familie gibt nun erneut ein Update von dem Netflix-Star – wenn auch nur ein kleines. Auf dem Facebook-Profil der Beauty teilen ihre Liebsten ein Foto, das Mamies Hand im Krankenhausbett zeigt. Im Arm hält sie einen Teddybären.

Mamies Fans zeigen sich in den Kommentaren des Beitrags unterstützend. "Gott und seine Engel sind um dich herum, Mamie! Sie haben deine Hand gehalten und werden es weiterhin tun", schreibt ein User, ein anderer kommentiert: "Stütz dich auf die Liebe deiner Mutter und deiner Familie, dies ist nicht das Ende deiner Geschichte!" Die Rückendeckung ist auch bei Mamies Bekannten groß – ihre Schauspielkollegen riefen bereits zu Spenden für ihren Co-Star auf.

Bisher ist noch ungeklärt, wie es zu Mamies Sturz kommen konnte. Die "Die Coal Valley Saga"-Darstellerin war bereits wegen eines medizinischen Notfalls in der Klinik gewesen, Berichten zufolge in einer gesicherten Abteilung. "Sie erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, musste mehrfach operiert werden und hängt derzeit an lebenserhaltenden Maßnahmen", erklären ihre Eltern anschließend.

Facebook / Mamie Laverock Mamie Laverock im Krankenhaus

Instagram / erinkrakow Johannah Newmarch, Erin Krakow und Mamie Laverock, Schauspielerinnen

