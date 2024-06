Mutter verrät: So geht es Mamie Laverock nach schwerem Sturz

Seit sie aus dem fünften Stock eines Hauses gestürzt war, kämpft Mamie Laverock in einem Krankenhaus um ihre Genesung. Nicole Rockmann, die Mutter des Netflix-Stars, meldet sich nun via Facebook bei den Fans ihrer Tochter und erklärt: "Mamie hat ihre Verletzungen überlebt, aber ihr Weg zur Genesung wird lang sein." Zudem bedankt sich Nicole bei den zahlreichen "heilenden Nachrichten" und Genesungswünschen.

Auf ihrer GoFundMe-Seite baten die Liebsten der "Die Coal Valley Saga"-Darstellerin um Spenden für die Behandlungen. Auch dort teilten die Eltern der 19-Jährigen bereits einige Updates zu ihrem Gesundheitszustand. "Mamie hat ihre großen Operationen hinter sich und die Ärzte sagen, dass es ihr gut geht", hieß es unter anderem. Trotz der schweren Umstände zeigten sie sich dennoch optimistisch: "Sie leidet unter enormen Schmerzen und gibt weiterhin nicht auf. Unsere Tochter liebt ihr Leben und ihre Familie und kämpft jeden Tag hart."

Doch was war überhaupt passiert? Wegen eines medizinischen Notfalls lag Mamie bereits mehrere Wochen im Krankenhaus. In der Klinik verletzte sie sich dann schwer: Wie unter anderem People damals berichtete, war die Schauspielerin aus einer gesicherten Abteilung eskortiert und auf einen Balkon gebracht worden – und von diesem stürzte sie fünf Stockwerke in die Tiefe. Wie genau es zu diesem schrecklichen Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Auch ist nicht bekannt, warum Mamie überhaupt in das Krankenhaus gebracht wurde.

