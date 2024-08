Festnahme: Ex-NFL-Star Gosder Cherilus urinierte auf Frau

Gosder Cherilus hat bei vielen Passagieren wohl für einen ziemlich unangenehmen Flug gesorgt. Berichten zufolge habe der ehemalige NFL-Spieler auf einem Linienflug von Boston nach Irland auf eine ältere Frau uriniert. Gerichtsdokumente, die unter anderem NBC News vorliegen, präzisieren den Vorfall: Darin wird behauptet, dass Gosder schon beim Eintreten ins Flugzeug alkoholisiert erschien. Als er sich dann auf seinen Sitzplatz begeben sollte, stoppte er wohl an dem Platz einer älteren Dame, "entblößte seine Genitalien vollständig und begann auf die Frau zu urinieren."

Infolgedessen wurde der Flug um circa zwei Uhr nachts wieder an seinen Startort umgeleitet und der einstige Sportstar von der Massachusetts State Police verhaftet. Der Pinkel-Vorfall war nicht das einzige Fehlverhalten vonseiten Gosders: Im Vorfeld soll sich der 40-Jährige bereits mit einem Mann um den Sitzplatz gestritten und ihn dann aus Wut mit der rechten Hand ins Gesicht geschlagen haben. Aus Polizeidokumenten geht hervor, dass der Ex-NFL-Star nun wegen ordnungswidrigen Verhaltens und Störung der Flugbesatzung angeklagt sei. Im Oktober muss er sich für die Anklagepunkte vor dem Bezirksgericht in Boston verantworten.

Während der Festnahme beteuerte Gosder noch seine Unschuld in Bezug auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Mittlerweile gesteht er sich seine Schuld offenbar ein und richtet auf Instagram nun folgende Worte an die Betroffenen: "In Vorbereitung auf den unerwarteten Nachtflug habe ich ein Schlafmittel eingenommen, das ich normalerweise nicht nehme, was zu einem Verhalten geführt hat, das nicht repräsentativ für meinen Charakter ist, und ich möchte mich bei den Passagieren und dem Flugpersonal entschuldigen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Gosder Cherilus, ehemaliger NFL-Spieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Gosder Cherilus, ehemaliger NFL-Spieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Gosders Aussage, dass das Schlafmittel schuld an seinem Verhalten war? Das klingt meiner Meinung nach wie eine schlechte Ausrede... Ich finde die Erklärung nachvollziehbar. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de