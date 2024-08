The-Script-Frontsänger Danny O'Donoghue hat sich verlobt

Danny O'Donoghue schwebt im Liebesglück. Während der Covid-Pandemie traf der The Script-Frontsänger auf die Eventmanagerin Anais Niang. Seit vier Jahren geht der Musiker nun schon mit seiner Liebsten gemeinsam durchs Leben. Jetzt wagte er den nächsten Schritt: Der "Hall of Fame"-Interpret hielt um ihre Hand an. Wie Fotos von The Sun zeigen, reiste Danny mit Anais nach Norwegen, zu ihrem gemeinsamen Lieblingsort. "Wir sind auf den Gipfel eines Berges gewandert, um den schönsten Wasserfall der Welt zu sehen, die Seven Sisters", schwärmte der Ire im Interview mit dem Magazin.

Für den Antrag legte sich Danny ganz schön ins Zeug, wie er der US-amerikanischen Zeitung berichtet. "Ich bin fast ohnmächtig geworden vor Erschöpfung, als ich den ganzen Champagner, die Gläser und das Essen hochgetragen habe", scherzte der Musiker und fügte hinzu: "Ich musste das alles auch noch machen, ohne dass sie es mitbekommt." Doch Dannys Aufwand hat sich gelohnt: Seine Liebste hat Ja gesagt und das Paar könnte wohl nicht glücklicher sein.

Auf Danny warten jetzt wunderschöne Zeiten mit seiner Verlobten. Hinter dem Frontsänger liegt jedoch ein schweres Jahr. Im April 2023 verlor der 43-Jährige seinen Bandkollegen. Mark Sheehan verstarb im Alter von 46 Jahren nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt. Mark war nicht nur der Gitarrist der Band, sondern auch Dannys Kindheitsfreund. Sein Verlust versetzte den Sänger deshalb in große Trauer. Doch trotzdem versucht er, für seinen Freund stark zu sein, wie er kürzlich im Netz betonte: "Ich will mich nicht an ihn erinnern und traurig sein, denn er war kein trauriger Mensch."

Getty Images Danny O'Donoghue und Anais Niang im März 2023

Getty Images The Script: Glen Power, Danny O'Donoghue und Mark Sheehan

