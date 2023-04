Große Trauer um The-Script-Gitarrist: Mark Sheehan ist tot

Mark Sheehan hinterlässt eine große Lücke. Die Band The Script hatte sich in den vergangenen Wochen auf ihre bevorstehende Tour vorbereitet. Doch dann musste die Band eine schockierende Nachricht verkünden: Ihr Gitarrist Mark ist im Alter von 46 Jahren an einer Erkrankung verstorben! Aber nicht nur die Mitglieder der Rockgruppe sind in tiefer Trauer, sondern auch ihre Fans. "Ich weine nur, das kann nicht echt sein", lautet eine der unzähligen Reaktionen auf das Ableben des Musikers auf Instagram.

