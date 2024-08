Danny O'Donoghue erinnert an The-Script-Kollege Mark (†)

Der Tod von Mark Sheehan (✝46) versetzte die Fans, Familie und Freunde des Musikers im April 2023 in Trauer. Der The-Script-Gitarrist ist im Alter von 46 Jahren nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt verstorben. Daniel O’Donoghue, sein Kindheitsfreund, mit dem er seine Rock-Band vor über 20 Jahren gründete, erinnert sich an die gemeinsame Zeit und daran, wie sie sich ihre Träume verwirklicht haben. "The Script ist die Geschichte von zwei besten Freunden, die einen Traum hatten, der wahr wurde. Es ist eine Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär – wir haben uns den Arsch aufgerissen, seit wir Kinder waren, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind", erzählt der Ire und fügt hinzu: "Und jetzt lebe ich unseren Traum und er ist nicht mehr da." Doch er gebe sein Bestes, "um eine Zukunft zu schmieden, wie auch immer sie nach den schwierigsten Jahren aussehen mag."

Auch nach einem Jahr ist Dannys Trauer um seinen Freund groß, doch den Gedanken an Mark wolle er nicht mit Traurigkeit verbinden. "Ich will mich nicht an ihn erinnern und traurig sein, denn er war kein trauriger Mensch. Wenn er gesehen hätte, wie alle Trübsal blasen, wäre er der Erste gewesen, der gesagt hätte: 'Ich haue ab'", gesteht der Sänger. Doch der Tod habe ihn "emotional und körperlich getroffen", habe alles beeinflusst und brachte sein Leben durcheinander. Auch das Musikmachen und Songschreiben litt stark darunter. Doch nach rund einem halben Jahr sei ihm der Text für sein neues Lied "Gone" und gekommen: "'Gone' ist das Herzstück von [dem Album] 'Satellites', eine atemberaubende Ballade über den Verlust eines Freundes." Mit diesem Lied schaffte er, sich zu öffnen.

Das Jahr nachdem Tod des The-Script-Stars wurde für die Band zum schlimmsten ihrer bisherigen Laufzeit, wie die Danny und sein Kollege Glen Power in einem ehrlichen Statement auf X zugegeben hatten. "Dieses Jahr war das härteste Jahr für uns als Band, aber diesen Sommer aufzutreten und die Unterstützung von der The-Script-Family zu haben, hat uns beiden die Welt bedeutet", hieß es in dem Statement. Zudem bedankten sie sich für die Unterstützung ihrer Liebsten und den Fans, da sie es ohne sie "nicht geschafft hätten".

Getty Images Danny O'Donoghue und Glen Power, Mitglieder der Band The Script

Getty Images Danny O'Donoghue, Sänger

