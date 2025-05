The-Script-Star Danny O'Donoghue hat seine Anais geheiratet

Danny O'Donoghue (44) kann aktuell wohl kaum glücklicher sein! Denn der Musiker hat am Donnerstag seine langjährige Freundin Anais Niang geheiratet. Der Sänger der Band The Script und die Eventmanagerin gaben sich in einer romantischen Zeremonie das Jawort, wie Bilder zeigen. Das glückliche Paar bestätigte das gegenüber MailOnline und schwärmte von seinem Eheglück mit den Worten: "Wir sind überglücklich, verheiratet zu sein und starten jetzt gemeinsam in den nächsten Abschnitt unseres Lebens!"

Danny und Anais sind seit etwa vier Jahren ein Paar und lernten sich während der Covid-Pandemie kennen – und lieben. Schon auf die Verlobung der jetzt frischgebackenen Eheleute wurde in der Öffentlichkeit mit großer Begeisterung reagiert: Danny hatte Anais in Norwegen am Gipfel ihres Lieblingsbergs und in der Nähe des berühmten Wasserfalls Seven Sisters einen besonders aufwendigen Antrag gemacht. Festgehalten wurde der zauberhafte Moment auf Fotos, die The Sun vorliegen.

Danny ist als Frontmann der Band The Script bekannt. Zu seinen Hits zählen Songs wie "Hall of Fame", "Breakeven" oder "If You Could See Me Now". Außerdem war der Musiker ein beliebter Juror der britischen Version von The Voice. Obwohl er die zweite Staffel der Gesangsshow mit seinem Talent gewann, verließ er das Format nach nur zwei Jahren. Hinter dieser Entscheidung steckte ein trauriger Grund, der erst viel später bekannt wurde: Seine Mutter hatte 2013 ein Hirnaneurysma erlitten, woraufhin Danny bei "The Voice" aufhörte. Sechs Jahre später verstarb sie nach langen gesundheitlichen Problemen.

Getty Images Danny O'Donoghue und Anais Naing im September 2024

Getty Images Danny O'Donoghue, Sänger

