Mark Sheehans Tod: The-Script-Kollege findet rührende Worte

Es sind emotionale Zeilen. Mark Sheehan, der Gitarrist der irischen Band The Script, ist unerwartet im Alter von 46 Jahren gestorben. Seine Bandkollegen teilten dies am vergangenen Freitag auf Social Media mit. Seitdem meldeten sich bereits viele Fans der Musiker – und zollten ihm mit lieben Worten Tribut im Netz. Besonders tragisch: Band hatte sich in den vergangenen Wochen noch auf ihre Tour vorbereitet. Jetzt nimmt der The-Script-Bassist Ben Sargeant rührend Abschied von Mark (✝46).

Auf seinem Instagram-Profil teilte er ein langes Statement, in dem er Einblicke in sein Seelenleben gibt. "Es ist so schwer, das zu schreiben. Mir fällt es schwer, Worte zu finden, die gut genug [für Mark] sind. [...] Er war ein äußerst loyaler und engagierter Familienvater, Ehemann, Vater, Bruder und Freund", schrieb Ben über Mark. Er sei ein überaus talentierter Performer gewesen – und seine Liedtexte etwas ganz Besonderes.

"Ich fühle mich geehrt, dich gekannt zu haben und diese Zeit mit dir geteilt zu haben. Danke für alles, was du für mich getan hast", bedankte Ben sich abschließend bei seinem einstigen Bandkollegen. Er werde Mark vermissen und nie vergessen: "Ich liebe dich. Wir sehen uns in einer großen Bar im Himmel, Bruder."

Getty Images Mark Sheehan im Dezember 2017

Instagram / benjaminsarge Ben Sargeant, The-Script-Bassist

Getty Images Glen Power, Mark Sheehan und Danny O'Donoghue, 2013

