Nach Marks Tod: 2023 war für The Script "härtestes Jahr"

Sie finden ehrliche Worte. Im April vergangenen Jahres hatte die Musikgruppe The Script einen schweren Verlust verkraften müssen: Der Leadgitarrist und Bandmitbegründer Mark Sheehan war im Alter von gerade einmal 46 Jahren verstorben. Die genauen Hintergründe sind nicht bekannt, allerdings soll er an einer schweren Krankheit gelitten haben. Wie sehr sie unter dem Ableben ihres Bandmitgliedes Mark litten, macht The Script jetzt deutlich...

Am Silvesterabend teilten Danny O'Donoghue und Glen Power ein ehrliches Statement auf X. "Dieses Jahr war das härteste Jahr für uns als Band, aber diesen Sommer aufzutreten und die Unterstützung von der The-Script-Family zu haben, hat uns beiden die Welt bedeutet", heißt es in dem Post. Auch betonen die beiden Musiker, dass sie ohne die Unterstützung ihrer Fans und ihrer Liebsten "es nicht geschafft hätten".

Kurz nach dem Ableben ihres Bandmitglieds trat The Script als Vorband der Sängerin Pink (44) auf – und auch da zollten Danny und Glen Mark ihren Tribut. "Vor drei Monaten haben wir unseren wunderbaren besten Freund, den Gitarristen von The Script, Mr. Mark Sheen, verloren. Wir haben einige der schlimmsten Zeiten in unserem Leben hinter uns, und wir wären nicht in der Lage, sie durchzustehen, wenn wir nicht die Familie von The Script und Leute wie euch hätten", erklärt Danny in einer emotionalen Rede auf der Bühne.

Anzeige

Getty Images Mark Sheehan im September 2012

Anzeige

Getty Images Danny O'Donoghue, Mark Sheehan und Glen Power, 2015

Anzeige

Getty Images Mark Sheehan im April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de