Falsches Spiel im Dschungel? Giulia Siegel wehrt Vorwürfe ab

Nachdem David Ortega (38) seinen Platz im Allstars-Dschungelcamp räumen musste, unterstellte er seiner Mitcamperin Giulia Siegel (49) ein falsches Spiel gespielt zu haben. Die Tochter von Ralph Siegel (78) möchte die Vorwürfe des einstigen Köln 50667-Darstellers nicht auf sich sitzen lassen und wehrt sich nun auf Instagram. "David und ich sind gemeinsam von Frankfurt nach Südafrika geflogen. Wir haben uns dort in der Lounge kennengelernt", beteuert sie in ihrer Story und fügt hinzu: "Als wir dann im Hotel angekommen sind, haben wir über Instagram Nummern ausgetauscht. Das ist der einzige Kontakt, den wir hatten."

Giulias Auffassung nach hat David so gut wie alles in den falschen Hals bekommen. Sowohl das Bikini-Bild als auch das Briefing vorm Dschungelcamp, von dem der Spanier in seinen Vorwürfen gesprochen hatte. "Ich habe ein Bild geschickt: 'Hey, liege schon auf der Terrasse.' Er hat es als ein Bikini-Bild interpretiert. Ja, es war ein Bikini-Bild, weil ich in der Sonne lag. Aber es war nicht sexy gemeint", betont Giulia. Auch die Bitte, die 49-Jährige im Camp auf ihren Vater anzusprechen, habe David falsch verstanden, meint sie: "Ich habe ihn nur gebeten, weil er über mich familiär ein paar Sachen wissen wollte, da habe ich gesagt: 'Du, da möchte ich nicht drüber reden. Das ist Privatsache.' Das hat er als Verbot verstanden." Die Dschungelcamp-Legende vermutet, dass der 38-Jährige dachte, sie würde ihn ignorieren, weil er sich von der Gruppe schon von Anfang an ausgeschlossen fühlte. "Er meinte, ich hätte ihn dann ignoriert, das war nicht der Fall und es war auch nicht in meinem Sinne, ihn zu verletzen", erklärt die Blondine weiter.

Wer von beiden spielt denn nun das falsche Spiel? Fest steht: Sowohl David als auch Giulia ecken mit ihrer Art immer wieder bei ihren Mitcampern an, sodass Ersterer bereits die Biege machen musste. Für Giulia sieht es momentan nicht viel besser aus! Vor allem der Fakt, dass sie sich einfach nicht an die Campregeln halten will und weiterhin fröhlich ihre Zigarettenration sowie ihre Luxusartikel teilt, hat jetzt Konsequenzen: Die Dschungel-Stars müssen ihre Luxusartikel bis auf Weiteres abgeben.

Anzeige Anzeige

RTL David Ortega, Allstars-Dschungelcamper 2024

Anzeige Anzeige

RTL Giulia Siegel, Allstars-Dschungelcamperin 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wer von beiden spielt eurer Meinung nach ein falsches Spiel? Giulia! David! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de