Regeln missachtet: Allstars-Dschungelcamper bekommen Strafe

Mit dieser Strafe war wohl zu rechnen! Die Allstars-Dschungelcamper leben in Südafrika ganz nach dem Motto: Regeln sind zum Brechen da. Ob geteilte Zigaretten oder Luxusartikel – einige Promis missachten die aufgestellten Camp-Regeln gekonnt. Für dieses Verhalten gibt es in Folge sechs nun Sanktionen, die Teamchefin Kader Loth (51) verkündet: "Als Konsequenz muss der Teamchef sofort alle Luxusartikel ins Dschungelcamp-Telefon bringen." Dass diese Nachricht bei den Campern nicht sonderlich zur guten Laune beiträgt, ist der stöhnenden Geräuschkulisse zu entnehmen.

Vor allem Giulia Siegel (49) eckte bisher regelmäßig mit ihren Mitstreitern an, weil sie die Regeln nicht einhalten wollte. Ihre Zigarettenration teilte sie immer wieder mit den anderen Teilnehmern. Elena Miras (32) redet der Tochter von Ralph Siegel (78) in Folge fünf ins Gewissen und meint: "Bald ist alles weg! [...] Wie kannst du so drauf scheißen und einfach deinen Willen machen?" Doch Einsicht scheint Giulia nicht zu zeigen. "Ich bin bekannt als Raucherin. Ich bin bekannt, überall zu rauchen. Und dass uns alle Sachen weggenommen werden, ist in jeder Staffel immer das Gleiche", wettert die 49-Jährige zurück.

Dass es Giulia mit der Wahrheit nicht ganz genau nimmt, behauptete auch Ex-Mitcamper David Ortega (38) in einem Interview mit RTL. Er berichtete dem Sender, dass die Blondine vor der Show via Social Media mit ihm Kontakt aufgenommen habe und mit ihm eine Art Schlachtplan ausarbeiten wollte. "Wie eine Art Briefing", resümierte David. Beim Aufeinandertreffen dann die große Enttäuschung. "Als sie hereinkam, hat sie mich ignoriert", stellte der Spanier fest. Die Fans waren sich sicher: Giulia spielte im Dschungel ein falsches Spiel.

Anzeige Anzeige

RTL Mola Adebisi und Kader Loth im Allstars-Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

RTL Giulia Siegel, Allstars-Dschungelcamperin 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich die Allstars jetzt an die Regeln halten werden? Ja, ich denke, das ist ihnen eine Lehre. Nein, sie werden die Regeln trotzdem weiter brechen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de